Відомий в Україні педіатр Євген Комаровський розповів, як можна урізноманітнити дитяче харчування

У новому відеозверненні він розповів, що якщо діти відмовляються вживати овочі, батьки можуть додати в їх раціон безмолочні альтернативи молочних продуктів. Зокрема на основі вівса і гречки. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

«Коли такі продукти можуть використовуватися в раціоні? Повірте, це не тільки тоді, коли є проблеми зі здоров'ям. Ну, наприклад, це спосіб урізноманітнити харчування. Знову-таки, частина дітей не люблять овочі, а в цих продуктах достатню кількість рослинних харчових волокон. Знову -таки, деяким дітям не подобається смак молочних продуктів, ось вам чудова безмолочна альтернатива», - заявив доктор.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів про правила безпеки під час покупки молочних продуктів.

«Уважно вивчаємо упаковку. Стежимо за тим, щоб вона не була пошкоджена, і, звичайно ж, контролювати терміни придатності. Всі знають хитрощі працівників торгівлі: поруч з упаковкою, обов'язково де-небудь удалині, знайдеться краща упаковка, де дата більш прийнятна», — попереджає лікар.

За словами Комаровського, по можливості слід вибирати молочні продукти в такому обсязі, щоб їх можна було з'їсти за один присід або, в крайньому випадку, за день.

«Обов'язково оцінюйте час, який вам знадобиться на дорогу додому – зіпсувати молочні продукти в процесі транспортування досить легко, особливо в теплу пору року», — радить лікар.

Також лікар зазначив, що брати молочні продукти у візок краще безпосередньо вже перед тим, як ви підете до каси.

«XXI століття – це не найкращий час для того, щоб купувати молочні продукти на вагу і на розлив», — додав Комаровський.

Нагадаємо, раніше Комаровський застерігав батьків про страшну загрозу.

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський відкрив правду про ліки, яким користуються всі.

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