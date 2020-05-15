Відомий український лікар Євген Комаровський розповів про колективний імунітет

Для прикладу медик вибрав хворобу - кір, повідомляє Politeka.net. За словами лікаря, вірус кору може розмножуватися тільки в організмі людини.

Якщо людина перехворіла на кір і зробила щеплення від неї, то вірус не розмножується. Коли навколо з'являється багато людей, які мають імунітет до хвороби, то вірус зникає. Також, наприклад, і з натуральною віспою. Після того, як в світі не реєструється жодного випадку цих хвороб, то вважається, що кір людство її перемогло.

Суть колективного імунітету полягає в тому, коли у популяції людей 95% стійкі до конкретного збудника і зараження припиняються.

Ці 95% мають імунітет і захищені від 5%, що залишилися не вакцинованими.

Також і йдуть справи з сьогоднішнім китайським вірусом, до якого з часом повинен виробитися імунітет.

"Таким чином, колективний імунітет — це ситуація, коли абсолютна більшість людської популяції має імунітет до збудника", - підсумував Комаровський.

Також лікар додав, що якщо вірус торкнеться тварин, то людям доведеться створювати імунітет серед них.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, що для профілактики інфекційних хвороб не приймають вітаміни, адже це марно.

Однак, якщо в режимі самоізоляції ви харчуєтеся шкідливою їжею, то у цьому випадку комплексні вітаміни не завадять.

Раніше повідомлялося, що доктор Комаровський розповів, як правильно годувати дітей. Насамперед треба дивитися на апетит.

Важливо уникати гастрономічних експериментів і давати дитині тільки те, що вона вже їла, і годувати звичною їжею.

Нагадаємо, що Євген Комаровський звернувся до українців, стосується кожного: "Я повинен вас засмутити".

Як писала Politeka, доктор Комаровський розкрив, чим загрожує залишати молодших дітей на старших: "Вкрай ризиковано...".

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