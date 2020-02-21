Президент России Владимир Путин считает украинцев и россиян одним народом



Такое заявление сделал президент страны-агрессора в интервью пропагандистам, передает Politeka.net.

По его словам, прекращение дружбы между странами это потеря.

«Да. Конечно. Но я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ», – отметил Путин.

Чтобы подтвердить свои слова он пример с далекой истории.

«Не знаю, нравится это или нет, но, если посмотреть на реалии, это так и есть. Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия», - отметил Путин.

В том же интервью Путин заявил, что существует вероятность того, что он сможет договориться с Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами.



Но он тут же отметил, что ему не понравилась последняя позиция Владимира Зеленского по Минских соглашениях.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Путин понимает, что войну на Донбассе нужно закончить.

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал он.

Напомним, что российский юморист вслед за Галкиным смешал с грязью Путина: "Все уже в гов...".

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