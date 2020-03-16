В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за небезпечну близькість з коронавірусом

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру художник Андрій Петренко.

«Обнулення ви замовляли?» - нібито запитує коронавірус.

Уточнимо, що на карикатурі зображений Путін і сам вірус, який нібито голосує за володаря Кремля. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«СУпер», «Russian +15000 corona human», «тільки на той коронавірус і надія», «обнулення йде за планом», «дід давно вже заражений. Але двійники підстрахують якщо що», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін часто стає героєм фотожаб. Особливо нові кратинки спливають після скандальних заяв і дій гаранта.

Так, нещодавно Держдума підтримала "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна. Таким чином, існує ймовірність, що Путін ще десятки років пробуде при посаді.

Експерти кажуть, що якщо поправки в Конституцію, які збираються внести, приймуть, то з юридичної точки зору з'явиться необхідність обнулити президентські терміни.

В результаті це буде вже інший інститут президентства і на нього не зможуть поширюватися обмеження старого.

Відомий соратник Путіна, глава Чечні Рамзан Кадиров, підтримав ідею обнулення строків президента. За його словами, норма Конституції РФ про обмеження термінів перебування президента на посаді повинна бути назавжди виключена з Основного закону.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.