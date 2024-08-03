Эксперт по украино-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах заявил, что Украина должна проявить уважение к арабскому миру, а также работать в их СМИ, чтобы переманить их на свою сторону.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Если брать с экономической точки зрения, мы в эти страны продавали традиционно очень много зерна, очень много в страны Южной Африки, Ближнего Востока и страны Азии металла, и много других экономических связей у нас было. Почему у нас нету сильных политических связей? Стоит ли их делать и с кем можно в приоритете их делать? Может быть, с кем-то начать более серьезно, а другие подтянутся? Например, начать с Эмиратов или с саудитов?», - рассуждает Алексей Буряченко.

Прежде всего гость программы отмечает, что украинская дипломатия спала с 1991 года, с 2014 начала просыпаться, а окончательно проснулась в 2022 году, это поздно. А в это время, констатирует он, российская дипломатия лоббировала журналистов, круги влияния, СМИ, влиятельных людей, она не покупала их, нет, она проявила уважение, так работает «вербовка» в арабском мире.

«россия и ее орбита зла почему борются именно за глобальный Юг? Глобальный Юг, арабский мир – это где нефть, где золото, где рынки, нужные для нас, и где россия обходит санкции. То же самое в ООН, их мнение, их блок стал решающим. Почему санкции против путина не работали с 2014 года? Потому что «Вагнер» за 5 лет в Судане добыл для путина 190 тонн золота. Какие тут санкции, если у тебя есть золото и бриллианты? россия нашла в Африке и доходы, и золото, и наемников, и обход санкций», - объясняет Мохаммад Фараджаллах.

По словам эксперта, россия взяла ненависть и негативный багаж прошлого Африки против Запада и обратила это против Украины, поэтому, выступая на арабских медиа, он объясняет, что вот у них проблемы с Францией, а не с Украиной, что Украина не оккупировала никогда никого. Дальше, продолжает он, нужно, чтобы украинские СМИ зашли в арабские страны, чтобы они были на арабском языке, чтобы посольства реально работали, чтобы послов там видели.

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