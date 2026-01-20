Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що через російські удари по енергетиці нам пора думати над тим, щоб переносити всю систему під землю та інвестувати в АЕС, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерт, українська енергетична система постраждала доволі-таки серйозно внаслідок російських терористичних ударів, відновлення займе час. Також, міркує він, мають бути зроблені додаткові висновки щодо побудови альтернативних маршрутів доставки електроенергії з Європи, адже ми зараз живемо тільки за рахунок імпорту, власної генерації не вистачає.

«Наскільки реально прокладати лінії, особливо високовольтні, 750 кВт і вище, під землею? Треба відмовлятися від цих магістральних електроліній на великих металевих електроопорах, що йдуть через Україну. Думаю, ми маємо максимально переносити все під землю, максимально захищати, будувати саркофаги над усім, чим можна, і диверсифікувати систему», – стверджує Олександр Мусієнко.

До того ж, додає експерт, дуже добре, що партнери готові допомагати: передають котельні, бойлери, генератори, теплоелектростанції – все те, що тримає українську енергетику на плаву. Наші енергетики, констатує він, працюють у цілодобовому режимі, щоб дати нам більше світла, але вони не можуть фізично збільшити генерацію.

«Наскільки в цих умовах нам потрібна Запорізька атомна електростанція. Це просто must, тому і на перемовинах ставиться питання, тому що без неї ніяк. Без атомних електростанцій дуже важко, в них треба інвестувати. Казали, що не треба інвестувати в атомну енергетику, а треба, як виявляється. Просто потрібно це робити обережно, із заходами безпеки, у тих місцях, де можна, під наглядом, із західними партнерами, і, звичайно, з прозорістю, щоб уникнути розкрадань і корупції, яка, на жаль, може бути на проєктах такого рівня», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман заявив, що, Якщо дати Америці захопити далеку Гренландію, то відгукнеться вся ця катастрофа у нас.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко пояснив, чому боротьба Європи і США за Гренландію не вигідна Україні.