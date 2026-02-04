Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що, поки у Трампа хороші новини щодо миру, росіяни готують нові атаки на Україну, прикриваючи їх перемир'ям, щоб ми нічого не зірвали, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За підсумками енергетичного перемир'я, зазначає експерт, президент США заявив, що він вперше має хороші новини щодо України та росії, щодо можливості врегулювання війни. Тільки ось, підкреслює він, Трамп сказав це в той момент, коли росіяни запустили на Україну ракети і дрони.

«Чому ж так виходить? Увага, питання. Чому ж так виходить, що вони завжди потрапляють так невдало до таймінгу? Чому весь час обирають такий невдалий момент для того, щоб розповісти, як усе добре йде з росіянами, як з ними треба дружити? Мені здається, ключ простий. З росіянами немає хороших моментів. Нема хороших моментів. Якщо росіяни оголосили перемир'я, то вони просто накопичують ракети для удару», – підкреслює Михайло Шейтельман.

За словами експерта, очевидно, росіянам не було чим бити, тому накопичили і привезли Х-22. Як він пояснює, Х-101 можна покласти на залізничну платформу, привезти і одразу ними стріляти, а до Х-22 треба ще окремо привезти 2 види рідкого палива, змішати на аеродромі і тільки тоді бити.

«Вони скористалися тим, що ми не можемо бити по їхніх заправних станціях до Х-22, по їхніх паливних баках, бо ж у нас перемир'я. І вони тим часом заправили ракети Х-22. Х-101 їм не треба заправляти, це можна зробити на заводі. А ось Х-22 треба заправляти на аеродромі в Енгельсі або звідки вони злітають. І це не 1 хвилина і не 1 година. І наші дрони встигнуть долетіти в момент того, як вони змішують це паливо, вже встигали долетіти. Тобто росіянам енергетичне перемир'я допомогло організувати атаку. Адже ми не могли бити по їхньому аеродрому», – пояснює Михайло Шейтельман.

