Американський військовий Гаррі Табах пояснив, що демократи багато в чому дозволили повномасштабне вторгнення рф і не допомогли Україні вчасно відбитися від окупантів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

«Коли демократи прийшли до влади, вони сказали, що це не велике захоплення України, нічого страшного, а Крим не захищати. Це Обама, Байден і Клінтон. Будапештський меморандум – це Клінтон, Крим – це Обама. Байден зателефонував і сказав: «Не захищати, здати без бою, інакше ми вас санкціонуємо». І це ви зробили. Я просто факти говорю. Я не займаю якусь антиукраїнську позицію, але тут теж є якась вина, підігравали їм», – стверджує Гаррі Табах.

Також, нагадує він, на сайті Держдепу висіла декларація про те, що Крим завжди визнаватиметься українським, а Байден зняв її першого ж дня свого президентства. Також, продовжує гість програми, Байден заявляв, що військову допомогу Україні буде знято з порядку денного, прибрав американський флот із Чорного моря, тобто зняв замок з воріт в Україну.

«Коли росіяни почали накопичувати війська на кордоні, треба було просто провести навчання НАТО в Україні, але відмовилися це зробити», – наголошує Гаррі Табах.

За словами гостя програми, діяти треба було раніше, зокрема, і ленд-ліз виділити Україні 3 роки тому, коли війна була іншою і цим рішенням можна було вигнати росіян з території України. Адже, пояснює він, сьогодні всі ці гармати, літаки, танки та бронетехніка у кількості тисяч на американських складах перетворилися на металобрухт, ніхто ними воювати вже не буде, бо війна стала високотехнологічною.

