Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що війна проти Ірану обрушила рейтинг Трампа, тому або він зараз оголосить про перемогу, або втратить посаду президента, так і не змінивши там режим, повідомляє Politeka.

Про це він розповів уу своєму блозі.

Як розповідає експерт, Newsweek опублікував новий рейтинг Трампа, і виявилося, що він найнижчий за всю історію цих опитувань, навіть гірший, ніж коли під час першої каденції Трампа почався ковід і економіка США полетіла до дідька. Наразі дії Трампа схвалюють, наголошує він, лише 26%, а не схвалюють 67%.

«У тисячний раз скажу, що не може Трамп нескінченно продовжувати війну проти Ірану, йому треба її закінчити. Ну, що він збирається робити з цими рейтингами? Нові перемоги на іранському фронті Трамп навряд чи здобуде. Йому треба терміново з Нетеньягу домовлятися, іранців корумпувати, з Катару брати бакшиш за те, що закінчив війну, і треба цю лавочку закривати, інакше Трамп не помітить, як новий президент – уже Венс, а не він», – стверджує Михайло Шейтельман.

Вже і Bild, розповідає він, пише, що в лавах прихильників Трампа розкол, його спонсори хочуть, щоб наступним президентом був Рубіо, а MAGA – щоб Венс, тому що він краще виконує їхню політику, абсолютно виступаючи проти війни. Так що Венс, констатує експерт, не зненацька, але швидко вийшов на перші ролі, можливо, він підсиджує Трампа, сидить на низькому старті.

«Глава МЗС Німеччини каже: «Контрольована зміна режиму в Ірані нереалістична, хаос в Ірані не в наших інтересах». Про що каже глава МЗС Німеччини? Ви, звичайно, можете ще довго соплі жувати і намагатися поміняти режим, але це буде довго і нікуди не приведе. «Може, не треба?» – ніби натякає він. «Може, настав час закінчувати?» – каже МЗС Німеччини. Результату вже не буде. Гаразд, МЗС Німеччини, великі люди. Але вже й глава МЗС Оману закликав припинити війну в Ірані», – стверджує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Себастьянович заявив, що у такій ситуації на фронті винен Мінфін, який не збільшує фінансування армії.

Також Politeka писала про те, що Старіков пояснив, чому США не перемогли Іран: «Живуть у парадигмі старих воєн».