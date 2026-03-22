Ідеолог Олесь Доній пояснив, що еліта нав’язала українцям ідею боротися за державу або за мову як мету, але це має бути лише засіб досягнення щастя кожного громадянина, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Щастя – це індивідуальна категорія. Воно може бути миттєвим, абсолютно різноманітним. І ніхто не має права нав'язувати своє розуміння щастя будь-кому. Ми можемо отримати відчуття щастя, коли цілуємо кохану, коли зустрічаємо свою дитину з пологового будинку, коли маємо успіх у спорті, на роботі, коли спілкуємося з друзями. Це миттєві речі, пов'язані з біологією, але відчуття задоволення наявне. Чому ж я кажу, що як держава ми, на жаль, країна нещасливих людей?», – зазначає Олесь Доній.

Українська політична думка, констатує гість програми, на відміну від успішних націй, не прагнула щастя кожного українця і кожної українки. Натомість, пояснює він, наші ідеологи і публіцисти вчили, що все життя треба боротися або за державу, або за мову, мовляв, це мета існування українців, однак, це має бути засобом.

«В Україні право на щастя є лише у політичного класу. З 1991 року українська держава була створена для щастя можновладців. Саме тому у нас про щастя не прийнято говорити. Не дай Боже, щоб українець подумав, що у нього є право на щастя, тоді він буде розглядати всі питання державної ваги з точки зору індивідуальних прав, індивідуального щастя, а на це він не має права. Всі переваги від держави повинна отримувати тільки влада», – пояснює Олесь Доній.

Саме тому, зауважує експерт, у нас не прийнято говорити про щастя, адже тоді українець може прокинутися зранку з думкою, що має мати рівні права з депутатами, з президентом. Отож, підсумовує він, право на щастя в Україні – це право лише для політичного класу.

