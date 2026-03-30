Про це він розповів у своєму блозі.

У росії, зазначає експерт, ніякі вже соцмережі на працюють без VPN, тому всі в таємно встановлюють його собі, але прямо не називають, натомість пишуть «КВН», тобто новомова, як у СРСР. На протестах проти блокування Telegram, продовжує він, було більше ОМОНівців, ніж протестувальників, і, як вишенька на торті – голова Ради з прав людини при президенті рф пояснив, як жити в росії, щоб уникнути шахраїв. Виявляється, розповідає експерт, росіянам не варто користуватися розумними колонками для музики, а замість пилососів, які можуть проводити стеження, краще купити віник і швабру.

«Ну, загалом шарманки, корито, рахівниця, прапорцева абетка. Я вважаю, що це справді найнадійніше. І головне – месенджер Max не допоможе. Вони ж думали: «Приберемо всі буржуазні пилососи, колонки, месенджери і заживемо, як люди». Але ж ні. Повідомили, що, виявляється, в Усть-Лузі дрони (це не я кажу, це так вважають росіяни) керувалися за допомогою месенджера Max», – коментує Михайло Шейтельман.

Тобто, пояснює він, йдеться про те, що українські програмісти зашили бекдори в Max, відповідно, мають неофіційний доступ. Взагалі технічно, розмірковує експерт, це реально, адже китайці відразу в свій софт засаджують засоби стеження, тому Трамп ще в першу каденцію ввів санкції проти Huawei, щоб ваш телефон не передавав дані до Комуністичної партії Китаю.

«Це російська версія того, що відбувається в Усть-Лузі, і це, найімовірніше, неправда. Але те, що вони так думають, те, що вони вже підозрюють, – це виключно нам на руку. Це означає, що незабаром вони ще відключатимуть месенджер Max за співпрацю з Україною або взагалі посадять його на довічне. Дадуть 18 років месенджеру Max або сину Кирієнка краще 18 років за месенджер Max, тому що він, виявляється, передає нам інформацію про пересування наших дронів», – підсумовує Михайло Шейтельман.

