Військовий Святослав Дубина заявив, що справжня проблема України – навіть не зовнішній ворог, а внутрішній, і оцінив якість протидії цим агентам, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

З одного боку, зазначає військовий, є явні вороги – це агенти впливу, яких завербували і які працюють в інтересах ворога, в інтересах росії. Як ми знаємо, констатує він, в органах держуправління їх більше, ніж достатньо, іноді спецслужби виявляють їх, затримують, але це точно не всі, їх набагато більше.

«Ті, хто займалися оперативною роботою, знають, що є три способи завербувати людину. Перший – це компромат, тобто якщо ти маєш компромат на людину або якісь важелі впливу, щоби змусити її співпрацювати з певними службами. Другий – ідеологічний. У нас дуже багато таких людей, навіть гроші не треба платити, аби завербувати, залюбки працюють з ворогом, шукаючи розради в «руском мире». І третій спосіб – це фінансова мотивація: або кошти, або якісь активи, якісь плюшки», – пояснює Святослав Дубина.

Окрім того, додає він, є українці, які свідомо або несвідомо працюють на ворога з власної мотивації. Тобто, пояснює військовий, ці люди фактично займаються мародерством, раніше це була корупція, але під час війни це мародерство у власних інтересах.

«На жаль, таких в органах державного управління достатньо. І ми платимо кров'ю за те, щоб відфільтрувати таких людей в органах влади», – підсумовує Святослав Дубина.

