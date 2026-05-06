Український письменник Ян Валетов заявив, що метою путіна із самого початку був не прогрес, а контроль, і владу він так просто не віддасть, а росіяни за всі ці роки й самі звикли до сильної руки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Я так путіна сприймав із самого початку. По-перше, я розумів, що з людиною зі спецслужб, яка прийшла на цю посаду, нічого доброго не буде. Спецслужби мають свою функцію. Вони охороняють периметр, щоб там зберігався статус-кво. Їхнє завдання – не прогрес, не зміни, а щоб вівці у периметрі виконували потрібні танці», – наголошує Ян Валетов.

Така людина, констатує він, стала біля керма величезної країни з великим потенціалом, а тоді нафта почала зростати в ціні, були в силі ще загравання із Заходом, а далі Друга російсько-чеченська війна. Як стверджує письменник, усі заяви путіна протягом 2002-2008 років говорили про те, що це людина, яка не віддасть владу.

«Я розумів, що це надовго. Плюс до цього історичний контекст, я все-таки історію непогано знаю і розумію, що там, де влада передана вже на початку із порушеннями законності, там її не віддадуть. Ніхто її не віддасть. Ну, плюс любов до сильної руки. Знаєте, усі вважають, що сильна рука – це для когось іншого, а не для мене», – пояснює Ян Валетов.

На думку письменника, це все не генетика, а виховна робота: старше покоління вирощувало дітей із установкою, що на кухні можна говорити що завгодно, але на вулиці – ні, і це розвиває хворобу вухооко, коли ти бачиш не те, що чуєш. Тільки ось, наголошує гість програми, ми вже понад 30 років живемо у вольниці, і наші діти так виховані, а в росії цього не було, там демократія закінчилася до 2000-х.

