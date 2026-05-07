Політолог Віталій Кулик пояснив, коли з’являються нові еліти і лідери, і оцінив, чи дасть війна Україні цих нових політично активних людей, які будуть відповідати запитам суспільства, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За словами гостя програми, вирощування еліти – це сізіфова праця, це дуже поступова і штучна робота, крафт, а паралельно суспільство генерує лідерів зі свого середовища. І цих лідерів, стверджує він, треба вчити, створювати клуби, професійні середовища, експертизу і вчити цій експертизі.

«З іншого боку, ми ж розуміємо, що соціальні ліфти так не працюють. Підхоплюють будь-кого, хто проявив трошки більше здібностей, хоробрості, хто опинився у певний момент часу, у певному просторі, кого винесло хвилею, особливо під час політичних турбулентностей. А у нас суспільство приречене на турбулентність. У нас найближчі 20-40 років не буде стабільності, суспільство буде змінюватися, буде виносити, можливо, навіть піну. Я не закликаю змиритися з цим. Я кажу про те, що ці процеси мають бути збалансовані. На кожну цю хвилю має бути середовище, де ми можемо хоча би підштовхувати людей», – пояснює Віталій Кулик.

Принагідно він нагадує, що суттєві зміни еліт в Україні відбулися у 1990-х, а також це були так звані діти Ющенка, тобто люди, які були членами «Пласту», інших молодіжних організацій 1990-х, а з приходом Ющенка вони ввійшли в активне соціально-політичне життя, брали участь у протестах, а далі були кістяком Революції Гідності. Так, констатує експерт, це не все суспільство, але ці люди не дають впасти каркасу державності всі роки війни.

«Я сподіваюсь, що люди, які пройдуть цю війну, стануть лідерами. Але я тут обережний скептик, тому що бачу, як люди вертаються з фронту і хочуть відпочити, а коли вони будуть відпочивати, купа пройдисвітів буде ділити владу. Це ми вже бачили після кожного Майдану з 1990-х. Тому, як на мене, надто сподіватися на те, що фронт проявить цих лідерів… Проявить, сподіваюсь, що проявить. А ще сподіваюсь, що фронт проявить наш запит на справедливість і людяність. От коли ці дві якості будуть у запиті суспільства і лідери йому відповідатимуть, тоді у нас дійсно з'являться лідери», – міркує Віталій Кулик.

