Я сегодня очень расстроилась, когда узнала, что для того, чтобы вернуться к нормальной жизни после карантина, нужно было иметь нормальную жизнь до карантина
***
Первое правило клуба прокрастинаторов: создать наконец-то клуб.
***
— В гостях хорошо, а дома лучше. Где родился - там сгодился. Хорошо там, где нас нет...
— Я так понял, мой загранпаспорт ещё не готов?
Бех-Романчук без одежды и стеснения показала свою красоту крупным планом: ослепительное фото
Бесстыдная русская Кардашьян показала, как нужно поздравлять мужчин: ткань вот-вот лопнет
Украинцам снова пересчитают пенсии, кому предназначена новая надбавка: "По 500 гривен..."
Резкий разворот курса доллара, скачок тарифов и новые правила проезда — главное за ночь
***
— Давай сыграем в кости?
— Давай. Цзю.
— Меладзе.
— Циолковский.
***
- А вот ты веришь в высший разум ?
- Конечно.
- Так, какого хрена он с нами в контакт не вступает?
- А ты когда опарышей на рыбалку берёшь, с ними общаешься?
***
Папа очень торопился, рассказывая сыну сказку, поэтому зайка давился, но жрал колобка.
***
Мальвина на фоне голубых обоев кажется лысой.
***
Объявление на сайте знакомств в разделе про серьезные отношения:
Я высокая, стройная, красивая блондинка. Люблю прыгать, кататься и смеяться. Нужен батут, шофер и клоун.
***
- Как у вас здоровье?
- Хорошо, вируса вроде бы нет...
- А с деньгами?
- Ещё лучше! Их точно нет.
***
Жадная гусеница заблудилась в яблоке и укусила себя за задницу.
***
Маленькая хитрость. Если вы не хотите давать кому-либо свой номер телефона и в то же время боитесь обидеть этого человека, дайте ему номер любой городской поликлиники: там всё время занято.
***
"Старый конь борозды не испортит", - сказал пьяный дедушка и поволок мертвого коня поперек огорода.
***
Колдунья вуду, случайно проткнув спицами пакет с мусором, покалечила наряд милиции.
***
Мальчик Сережа не любил списывать. Поэтому списывал всегда с очень грустным лицом.
Напомним, переговоры Путина прервал неожиданный инцидент.
Как сообщала Politeka, настоящее "ноу-хау" в ремонте дороги довело до истерики украинцев.
Также Politeka писала, что главарь "ДНР" Пушилин изменился до неузнаваемости, в сети истерика: "Хомяк-переросток".