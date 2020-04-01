В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина из-за того, что тот запретил гржданам выходить на улицы

Как сообщает Politeka, фотожабу опубликовал Сергей Елкин в Facebook.

Так, на фотографии видно, что на улице едет машина полиции с громкоговорителем, а в это время люди прогуливаются по тротуару.

«Разрешено гулять с собаками», - кричат полицейские.

При этом прохожие ведут на поводках не собак, а своих возлюбленных, которые ползут на четвереньках.

«Кто же тебя выгуливает, Путин?», «Важно не нарушить график: утром - она выгуливает его, вечером - он выгуливает ее», «а кобель Дима где?», «вот змеюки. Даже родных на цепь посадить готовы», «Самоизоляция, самолечение, самоликвидация», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Владимир Путин решил-таки самоизолироваться из-за эпидемии. Фото из бункера "порвало" сеть.

Снимком Путина на карантине поделился пользователь Твиттера Mikhail Golub. На снимке видно, что российский лидер сидит один в комнате без окон за большим столом, на котором стоит компьютер, чуть поодаль расположен плазменный телевизор - именно на него устремил свой сосредоточенный взгляд президент. Позади него установлен государственный флаг РФ.