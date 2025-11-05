Украинцам рассказали, как рашисты превращают "Шахеды" в дистанционно управляемые FPV-дроны через mesh-модемы и что это значит для обороны от воздушных атак.

Сценарий, по которому оператор дрона «Шахед», находясь на территории РФ, видит картинку с камеры аппарата и напрямую управляет им для воздушной атаки по гражданской инфраструктуре в Украине не является гипотетическим, сообщает Politeka.

Враг внедряет систему дистанционного управления дальнобойными дронами через mesh-сети – взаимосвязанные ретрансляторы, образующие динамическую сеть связи в воздухе.

О начале широкого использования этой технологии в «Шахедах» заговорили еще в начале сентября, а уже в октябре появились сообщения о воздушных атаках на украинские поезда. Специалист Сергей «Флэш» Бескрестнов в комментарии для Defense Express подробно объяснил, как именно работает это враждебная система, какие она дает возможности противнику и какими путями ее следует противодействовать.

По словам эксперта, для реализации направления с mesh-модемами россияне обратились к китайским производителям, под заказ поставляющим соответствующее оборудование. Хотя модемы маркируются как Wi‑Fi‑устройства, на самом деле речь идет о другой аппаратной реализации в определенном диапазоне и других технических характеристиках. Это мощные передатчики, позволяющие устанавливать связь на десятки километров и обеспечивают зашифрованную цифровую передачу, устойчивую к некоторым средствам радиоэлектронной борьбы.

Ключевая особенность – каждый модем одновременно работает как ретранслятор: модули на разных БПЛА устанавливают между собой каналы связи и взаимно передают информацию. Если один узел выпадает, данные обходят его по другим маршрутам; даже значительная потеря аппаратов не обязательно останавливает передачу. По наблюдениям, прототипы этой технологии отрабатывались на легких дронах-разведчиках, летающих над Киевом и глубже в тылу, образуя «цепь» связи к территории РФ. После подтверждения эффективности эту же идею начали применять и на «Шахедах» для организации онлайн-управления с территории противника.

Mesh‑сеть обеспечивает достаточно высокую скорость передачи, которая в нормальных условиях позволяет передавать оптимизированное видео высокой четкости в реальном времени; При этом задержки (пинг) остаются удобными для управления в режиме FPV. У самого «Шахеда» нет акробатических летных характеристик — резкие маневры ему не под силу — но его возможностей хватает для прицельных ударов по движущимся и полустатическим целям с предполагаемой траекторией, например поездам: оператор может зайти с тыла и поразить локомотив или отдельный вагон. Также возможны ситуации, когда дистанционная наводка позволяет поражать уязвимые места инфраструктуры, а не только приблизительные GPS-координаты объекта.

Россия планирует расширять парк «Шахедов» с онлайн-управлением и разведчиков — это делает приоритетной задачей выявление и подавление именно mesh-модемов. В то же время враг использует хитрые тактики: модем может включиться только в определенной зоне, непосредственно перед воздушной атакой, чтобы не «выдаваться» постоянным излучением. Кроме того, существует риск привлечения наземных ретрансляторов — компактные модули можно разместить на крышах или балконах, подключив к интернету, и таким образом создать локальные точки сети, упрощающие связь с находящимися на высоте БПЛА.

По мнению эксперта, борьба с этой угрозой должна основываться на приоритетном обнаружении сигналов mesh-модемов и их подавлении средствами РЭБ.

В то же время, методы реагирования и их эффективность зависят от масштаба внедрения технологии: своевременное выявление момента, когда РФ начнет массово применять онлайн-управление не только для «Шахедов», но и для других дальнобойных платформ, имеет решающее значение. Mesh-сети позволяют создать устойчивый, быстрый и широкий двусторонний канал передачи информации — и это может радикально изменить характер применения беспилотных систем в последующих волнах атак.

