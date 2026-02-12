Політолог Руслан Бортник пояснив, що для продуктивних переговорів треба шукати мотиваційні балансири, які допоможуть елітам і суспільству погодитися на поступки та компроміси.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, всі вже знають червоні лінії і всіх вони вже втомили, тому треба говорити про балансуючі чинники, що призводять до зближення позиції сторін у рамках україно-російських переговорів. Саме цими балансирами, стверджує він, мають займатися експертні групи, які готуються до мирних переговорів.

«Нереалістично і контрпродуктивно просто чекати радикальних змін позиції однієї зі сторін та відмови від своїх червоних ліній. Тому необхідно насамперед шукати нові додаткові мотиви, аргументи, які зближують сторони, які врівноважують їхні позиції. Для кожної сторони конфлікту може бути чимало таких чинників, що балансують. Систематично комбінуючи їх, можна вирішити завдання створення для сторін переговорів відповідні умови задля досягнення миру. По суті, балансуючі чинники – це недосягнуті цілі сторін, досягнення яких є бажаним», – пояснює Руслан Бортник.

Наприклад, міркує він, такими балансирами можуть бути гарантії безпеки для України, ЄС та росії, зняття санкцій та розморожування активів рф, миротворча або моніторингова місія в Україні, вступ до ЄС та відновлення, буферні зони, зміна гуманітарної політики в Україні та росії, скорочення кількості наступальних озброєнь.

«Такого роду врівноважувальних каменів в результаті аналізу можна виписати, напевно, під сотню одиниць. Такі врівноважувальні камені можуть бути розбиті на мотиваційні блоки для України, для росії, для Європи, для США та для КНР. Вони дуже суттєво можуть впливати на позитивне сприйняття та готовність суспільств і еліт погоджуватися на якісь домовленості, йти на певні поступки та компроміси», – підсумовує Руслан Бортник.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман оцінив, що відбувається на міжнародній арені: «путін зовсім затих, ідеї скінчилися».

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи може Трамп знищити тіньовий флот рф: США займають жорсткішу позицію.