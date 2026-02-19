Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував заяву Зеленського в інтерв’ю Пітеру Моргану про те, що США підняли тему виборів, можливо, щоб замінити його, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«А це не так? Ми що, не бачимо тиску Америки? Я майже весь 2025 рік говорив, особливо з листопада, коли нам привезли ці 28 пунктів, що в такій ситуації важко тримати фронт, відбивати російські атаки і триматись ще й політично-дипломатично. Я вам скажу, що жодному світовому лідеру і жодному президентові не вдалося так довго протистояти Трампу», – стверджує Олександр Мусієнко.

Тому, пояснює експерт, Трампу не подобається ця безкомпромісність і впертість, хоча, якщо вірити New York Times, Україна готова на компроміс щодо вільної економічної зони на Донеччині, тобто ми абсолютно конструктивні на переговорах. А відтак, констатує він, президент правильно каже, що партнери мають відповісти, чого вони хочуть – дійсно провести вибори чи змістити фігуру Зеленського, що вигідно росіянам.

Однак, зазначає експерт, за словами президента, якщо вдасться добитись припинення вогню на 2 місяці, то він поговорить з парламентом щодо проведення виборів, адже справді у Верховні Раді наразі немає консенсусу щодо цього питання.

«Давайте говорити відверто, якщо всі маски зняті. Для чого потрібні вибори? Тому що не підходить Зеленський? Він не влаштовує, бо не йде на всі поступки, які хотілось би, а захищає національні інтереси? Чи для того, щоб ми почали тут гризтися, щоб почалась внутрішня дестабілізація, щоб ми ослабили, а далі невідомо, як це все закінчиться? Але президент України каже: «Я готовий, ніхто за владу не тримається», – пояснює Олександр Мусієнко.

