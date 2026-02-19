Мешканцям області радять завчасно ознайомитися з графіками відключень світла у Кіровоградській області на 20 лютого і врахувати їх під час планування повсякденних справ.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 20 лютого будуть діяти в деяких населених пунктах через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Через профілактичні роботи в окремих районах можливі тимчасові перерви в електропостачанні. Мешканцям області радять завчасно ознайомитися з графіками відключень світла у Кіровоградській області на 20 лютого і врахувати їх під час планування повсякденних справ.

З 9 до 16 години через заміну проводів триватимуть обмеження електрики в населеному пункті Овсяниківка. Знеструмлення охоплять наступні вулиці:

Горна — № 1, 3

Колгоспна — № 1–4, 6, 10

Мальовнича — № 3–7, 9, 11, 15а, 17, 19

Миру — № 1, 8а, 10, 11а, 13–16, 21–24, 26, 28, 30, 32, 34, 42

Молодіжна — № 1–2, 2а, 3–11, 13–17, 19, 19а, 20, 22–27, 29–30, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45

Набережна — № 1–3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 40, 43

Південна — № 1–2, 2б, 2в, 2г, 3–4, 7–9, 11, 14–18, 18б, 19–20, 22–23, 26–31, 33, 35, 37, 38а, 39

Польова — № 2, 7

Поштова — № 1, 1а, 4, 12, 16, 20, 22

Садова — № 2–7, 9–14, 16, 18, 20

Сонячна — № 1, 3, 9

Центральна — № 1–4, 6–8, 14–16, 16А, 22–26, 29, 31, 33–35, 39, 39А, 40, 40а, 41, 43, 53

пров. Яблуневий — № 1, 3–4

У селі Грузьке з 09:00 до 17:00 тимчасові знеструмлення торкнуться окремих вулиць:

Вишнева — № 1–4, 7–9, 11–15, 17, 21, 23–24, 26, 28, 30

Затишна — № 1–6, 6А, 7–8, 8А, 9–11

Космонавтів — № 4–5, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Мухамедієва — № 1–9, 11, 13–16, 19–21, 21А, 25, 25а, 26–27, 28а, 31, 33, 36–37, 39–40, 40а, 42–67, 69–76, 78–81, 85, 88–91, 93, 93а, 94–97, 99, 102–108, 110–112, 114–118, 122, 123А, 124А, 126, 128, 130, 132, 166а

Паркова — № 1–2, 4, 6, 10, 12, 14

Садова — № 3, 7

Центральна — № 16, 20–23, 25–37, 39–43, 45, 47–52, 54–57, 59, 61, 63, 65–72, 74–77, 79–85, 87–91, 93, 95–99, 101–103, 106–116, 118–119, 123, 125, 127, 129, 131, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 161, 167, 169, 171, 175, 181, 187, 189, 191

Шевченка — № 4, 6, 8, 10, 13–14, 16, 18, 20, 22–23, 23а, 24–27, 27В, 28–31, 33, 35а, 36, 38, 40, 42, 50, 52, 54, 56–58, 61а, 62

З 9 до 16 години в селі Аджамка триватимуть вимкнення світла. Вони торкнуться будинків, що розташовані на вулицях:

Героїв України — № 159, 161, 165–167, 169, 171, 175, 177, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 208, 210

Калинова — № 1, 3–6, 9–11, 13–20, 22–23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кар'єрна — № 1–2, 5, 7А

Кримська — № 6, 10

Незалежності — № 1–7, 9–14, 16–28, 30

Ставкова — № 52, 59, 73

Фестивальна — № 1, 3, 7, 9

пров. Садовий — № 1–4, 6

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

