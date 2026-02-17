Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, чому Україні важко збивати саме російську балістику, і заявив, що Європа має почати виробляти ракети до Patriot, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Міністр закордонних справ Німеччини, розповідає експерт, заявив, що у Європи залишилось не так багато ракет для України, зараз нам поставляють перехоплювачі для збиття балістики із США прямо з конвеєрів, тобто щойно вироблені.

«Тобто не дуже втішний прогноз. Європейцям треба нарощувати виробництво, адже це і про їхню безпеку теж. І тому питання виробництва ракет до Patriot безпосередньо у Європі для потреб України і не тільки є надзвичайно важливим. Про це говорили минулого тижня, міністр оборони України Федоров піднімає це питання якраз для того, щоби ми отримували більше ракет», – стверджує Олександр Мусієнко.

Під час останнього обстрілу у ніч на 17 лютого, зазначає експерт, переважно росіяни запустили крилаті ракети, їх можуть збивати F-16, Mirage, NASAMS, IRIS-T. Однак, якщо ворог буде завдавати ударів балістикою, підкреслює він, то нам потрібні саме Patriot і SAMP/T французького виробництва.

«Міністерство оборони України дало статистику, що в січні росіяни запустили на Україну 91 балістичну ракету, що є найбільшим місячним показником за час війни. Уявіть собі, що на таку кількість ракет фактично потрібно щонайменше 182 ракети-перехоплювача. Щонайменше, підкреслюю. Тобто для того, щоби збити всі ці ракети, потрібно 182 ракети Patriot, тому що таке правило, так технічно це працює. Два перехоплювачі на одну балістичну ракету ворога. Тому розумієте, які запаси мають бути сформовані», – пояснює Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що Олімпійські ігри сьогодні втратили свій гуманістичний сенс.

Також Politeka писала про те, що Старіков пояснив, за допомогою якої стратегії Україна хоче зупинити війну.