Політолог Руслан Бортник пояснив, що цим енергетичним перемир'ям Трамп показав, що може домовитися з росією, але для України нічого не змінюється – ворог накопичив ракети і готує обстріл, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Чому це трюк? Тому що ми розуміємо, що оголошення перемир'я на 7 днів – це саме той період, який росія традиційно використовувала для накопичення ракет і дронів для нового масованого удару. Тобто між великими російськими ударами традиційно проходило 7 днів. Вони в цей час теж завдавали ударів, як вони продовжували їх і зараз завдавати, але не по енергетиці. Тому згода путіна піти на енергетичне перемир'я нічого не означає з військово-технічної точки зору. Це традиційний період накопичення озброєння», – пояснює Руслан Бортник.

Тим паче, зазначає експерт, з 1 лютого в Україну зайшла нова хвиля арктичного похолодання, тобто якраз до закінчення енергетичного перемир'я, наразі відсутність обстрілу енергетики ніхто не гарантує.

«Це дуже штучне, дуже віртуальне перемир'я, яке насправді не змінює балансу речей. Була б ця угода чи не було б її, найімовірніше, протягом цих 7 днів на нас чекала би певна пауза в російських ударах, тому що росія накопичувала б сили, щоб вдарити на піку холоду», – стверджує Руслан Бортник.

Трамп же цим енергетичним перемир'ям, пояснює експерт, показав, що він може домовитися з росією, що з нею взагалі можна домовлятися, вона здатна йти на угоди та дотримуватися їх навіть щодо України. Тобто, констатує він, це спроба вивести американо-російський трек переговорів як ведучий та вивести москву як переговорну сторону у цьому процесі.

