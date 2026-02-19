У Вінницькій області на 20 лютого заплановані додаткові відключення світла у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Відповідну інформацію оприлюднено на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Фахівці під час робіт виконуватимуть технічне обслуговування та модернізацію мереж, тому в окремих населених пунктах можливі тимчасові перебої з електропостачанням. Графіки планових відключень світла у Вінницькій області на 20 лютого складені заздалегідь, щоб мешканці могли заздалегідь підготуватися до можливих незручностей.

З 9:00 до 17:00 в населеному пункті Рожична електропостачання буде тимчасово відсутнє через планові роботи на мережах. Додаткові відключення стосуватимуться лише окремих вулиць:

Задвірна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 58

Лісова: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46

Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 17

Набережна: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68, 72, 74

С. Козлової: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52, 56, 58, 66, 70, 78, 80, 82, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 106

Центральна: 1

Яблунева: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 46, 48, 50, 52

У той самий час у населеному пункті Сабарівка світло також буде вимкнене з 9 до 17 години за планом робіт на конкретних адресах:

Варшавська: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Дівоччина: 5, 24, 25, 26, 27, 28

І. Франка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Лесі Українки: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Партизанська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Поділля: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

Тараса Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Шкільна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53

Ярослава Курасова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Також з 9:00 до 17:00 електропостачання обмежене у селі Юшківці, де роботи охоплять будинки на певних вулицях:

1 Травня: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;

Бр. Михайлишених: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30;

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 25;

Мільошина: 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

Набережна: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 18А, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38;

Шевченка: 1А, 2, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 41;

Шкільна: 2, 3, 4, 5А, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

