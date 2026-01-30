Військовий Святослав Дубина пояснив, що зараз світ на порозі великої війни, яка може початись за результатами протистояння росії і України, якщо Європа нарешті не об’єднається, повідомляє Politeka.

Про це розповів на каналі «7 кроків».

«Старий світовий порядок зруйнований, на ньому, я не знаю, хто ще не потоптався. І зараз буде формуватися новий світовий порядок. Хочемо ми чи не хочемо, але конфігурація нового світового порядку буде залежати від результатів російсько-української війни. Чому? Тому що це війна добра зі злом. Ми ж бачимо, Трамп чекає і не дочекається, коли забере Гренландію, Китай поглядає на Тайвань. Якщо у путіна вдасться, буде перевалювати право сили над силою права», – стверджує Святослав Дубина.

Важливий меседж, підкреслює він, полягає у тому, що результати російсько-української війни також залежать від єдності Європи. За словами військового, та велика кров, яка була у Європі минулого століття, може повторитися, якщо ми не змінимось усередині і не об’єднаємось, тому що зволікання рішучих дій призводить до великих жертв, до ціни, яку вже платить Україна.

Зло починається, пояснює гість програми, з інформаційної війни, яку ми зараз, на жаль, росії програємо, і в цьому контексті важлива якраз народна дипломатія, тобто включення великої кількості людей до пояснення європейцям реальних загроз. Далі, констатує він, починається гібридна війна, а за нею – повномасштабне вторгнення, і це все – наш урок Європі, як не дійти до цього.

«Або ти не готуєшся до війни і її отримаєш, або ти готовий до війни і не будеш її мати. От якщо ми хочемо не мати війну, то ми маємо бути до неї готові. Як Європа, так і Україна не хочуть війни, але для того, щоби її не було, ми маємо бути максимально до неї готовими. От вибирайте. Ви підготуєте себе і своїх дітей до війни і не будете її мати, або ви не будете готуватися і обов'язково отримаєте війну», – підкреслює Святослав Дубина.

Як повідомляла Politeka, Бортник заявив, що в Абу-Дабі обговорювалася мінська модель забезпечення контролю за перемир'ям.

Також Politeka писала про те, що Томенко пояснив, чому Україна зараз не готова вступити у ЄС: «Наближати дату реальними справами».