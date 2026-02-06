Про це він розповів у своєму блозі.

«Якщо намагатися колупатись у словах Трампа, то очевидно, що він узагалі ні про що ні з ким не домовлявся, що це наша делегація в Абу-Дабі домовилася про перемир'я на тиждень. Там був Віткофф, він доповів Трампу і Трамп це видав за свою перемогу, як він завжди видає все за свої перемоги. Типу це я помирив, це я упустив, айсберги я розтопив... Увесь час переможець Трамп. Тому він сам уявлення не мав, у чому полягає домовленість, а далі вже заднім числом усе це озвучував. І путін, звичайно, не міг не підкласти Трампу свиню і спеціально вдарив так, щоб Трампу довелося відмазувати путіна, тому що, не відмазавши путіна, втратить обличчя вже Трамп. путін міг дочекатися тижня з дня висловлювання Трампа, міг дочекатися п'ятниці, але вдарив у вівторок, щоб принизити Трампа», – міркує Михайло Шейтельман.

У цій ситуації, констатує він, треба зрозуміти, що не варто ні на кого розраховувати, і ці слова Трампа перекреслюють будь-які розмови про гарантії безпеки. Як нагадує експерт, Сибіга говорив, що Україна підпише договір зі США і росія теж зі США, але, якщо війська рф знову нападуть, Трамп скаже, що в договорі пише про припинення вогню на дві доби.

На цьому тлі, зазначає він, дивно звучить заклик сенатора Грема дати Україні Tomahawk, тобто він намагався підлаштуватися і випередив події. Як пояснює експерт, Грем думав, що Трамп розсердиться через масований обстріл і хотів відразу завести тему про ракети, але Трамп, як бачимо, все ще не вирішив тиснути на путіна.

«Він сказав це до того, як почув реакцію. Тобто він думав: «путін зараз кинув Трампа, саме час сказати дати Tomahawk, і я, Грем, виглядатиму переможцем, це я попросив Трампа дати Tomahawk». Довбаний театр. Кожен намагається приписати собі те, що ще не сталося. Трамп намагається приписати собі перемир'я, якого немає, а Грем – Tomahawk, яких не буде. Нічого цього нема. І ні на кого, окрім себе, ми покладатися не можемо», – підсумовуємо Михайло Шейтельман.

