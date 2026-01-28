Політолог Руслан Бортник розповів, які військові питання обговорювалися на переговорах в Абу-Дабі, і оцінив, чи цей переговорний трек не затихне так само, як стамбульський.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, на переговорах в Абу-Дабі точилася боротьба двох стратегій. Українська стратегія, пояснює він, полягає в тому, що на лінію розмежування між силами потрібно ввести миротворців, США і росія ж схильніші до моніторингової місії: бази на лінії фронту та повітряне спостереження з дронів. Також, додає експерт, йшлося про відведення важких озброєнь, але взагалі все це – лише після виходу ЗСУ із Донецької області, на цьому наполягає росія.

«Ще спільний центр з моніторингу та контролю теж обговорювався. Пам’ятаєте, під час реалізації Мінських угод був СЦКК, Спільний центр контролю та координації? Тобто більшою мірою обговорювалася мінська модель забезпечення контролю над перемир'ям, але з поправкою на нинішні технологічні реалії війни, тобто на засилля дронів», – пояснює Руслан Бортник.

Загалом, констатує експерт, сторони відпрацювали свої сценарії, зрозуміли краще противника і його інтереси, але ні про що не домовилися, крім наступної зустрічі. Принагідно він нагадує про переговори у Стамбулі минулого року, де головами делегацій були Умєров і Мединський, де обговорювалися також і політичні питання, не лише військові, але й той трек стухнув, бо сторони вперлися у питання територій та гарантій безпеки, тобто компромісу не було досягнуто.

«Зараз ми перебуваємо у схожій фазі. Ми обговорюємо якісь речі та сценарії, але, поки немає політичних компромісів, політичних поступок, все це теж зайде швидко або трохи пізніше у глухий кут», – підсумовує Руслан Бортник.

