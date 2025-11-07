Сегодня не найдешь политика, который не объявил бы себя врагом коррупции. Одним из активных воинов на этой области является человек, известный в соцсетях как «Железный нардеп».



Об этом пишет сайт КП. Публикуем текст без правок и комментариев. Редакция не несет отвественность за информацию опубликованную другими СМИ.



Ни для кого не секрет, что под этим логиком кроется бывший советник премьер-министра Гройсмана, а ныне владелец мандата в Верховной Раде Ярослав Железняк. Открытые источники говорят о том, что с коррупцией он борется, находясь в достаточно комфортных бытовых условиях.

Народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Ярослав Железняк на второй год полномасштабной войны задекларировал новую квартиру в Киеве, записанную на тестя – Коваля Владимира Ивановича. Площадь квартиры – 134 квадратных метра, а стоимость – 12 млн гривен (это почти $280 000). В квартире Железняк проживает вместе с супругой Ольгой Коваль (народный депутат от партии «Слуга народа») и сыном Иваном. Согласно данным реестра недвижимости, речь идет об элитном жилье на Печерске, а именно на улице Евгения Коновальца, 36-Б.



















Кроме этого, в сентябре 2023 года тесть Железняка, Владимир Коваль, приобрел сразу три земельных участка в Обуховском районе Киевщины общей площадью 5,4 га.



















А в начале 2024 года нардеп с женой начали арендовать два паркоместа в Киеве, однако стоимость аренды Железняк решил не указывать.

В том же году Ольга Коваленко указала, что владеет автомобилем премиум-класса Lexus Nx 300H (2019 года выпуска), который ранее жена нардепа арендовала в течение двух лет.

Задекларированная стоимость авто – 845 000 гривен (не более $20 000). Однако, исходя из актуальных предложений рынка, на сегодняшний день минимальная цена подобного автомобиля стартует от $25 700.

Вдобавок за 2024 год Железняк купил 10845 государственных облигаций Украины разной стоимости и криптовалюту Binance на сумму 514 683 грн.

Также интересно, что в конце января 2022 г., когда украинские и западные СМИ взрывались предупреждениями об угрозе полномасштабного вторжения РФ, Ярослав Железняк решил не упускать возможность и приобрел новое авто – Infiniti QX50 (2021 года выпуска). Нардеп указал, что такой автомобиль обошелся ему почти в 1,2 млн гривен. Вдобавок Infiniti также пользуется его жена, что на момент приобретения составляло в стоимости почти 55 тысяч долларов.

Также напомним, что еще с 2016 Ольга Коваль строит три квартиры в Киеве. Достоверно, что ремонты в этой недвижимости за счет супругов продолжаются и поныне.

Каждый брак – это не только любовь

Народный депутат Ярослав Железняк обладает особым талантом: каждый его брак – это не только любовь, но и элитная недвижимость от тестя.

В 2015 году будущий народный депутат женился на Железняк Антуанете Юрьевне (девичья фамилия — Воробей). Они состояли в браке по 2020 год и за этот период господин Ярослав вспоминает Антуанета в своих декларациях.





Интересно, что в это время Ярослав Железняк проживал в доме отца своей жены – Юрия Воробья и арендовал у него автомобиль Tesla Model S 2014 года. Напомним, что и сейчас Железняк проживает в квартире отца своей второй жены Владимира Коваля.

Также на себя обращает внимание тот факт, что во время супружеской жизни Антуанета Железняк стала владелицей элитной недвижимости. А именно дома в Киеве площадью 643 квадратных метра, приобретенного 29 апреля 2014 года.





И е 18 ноября 2015 года жена Железняка стала владелицей дома площадью 920 кв. м в Белой Церкви.









Также следует отметить, что за период супружеской жизни Железняка и Воробей ее отец Юрий стал владельцем трех земельных участков в Белой Церкви, двух домов площадью 174 и 347 кв. м в Белой Церкви. А уже после официального развода бывший тесть Железняка приобрел еще шесть земельных участков в Белой Церкви.





















