Кажуть, що найкращі подарунки роблять найрідніші люди, і для народного депутата Дмитра Костюка кінець 2025 року став по-справжньому магічним.

Поки країна готувалася до новорічних свят, обранець від Житомирської області отримав від матері суму, про яку більшість українців можуть лише мріяти, і одразу конвертував ці гроші у столичні квадратні метри, пише Житомир.



Щедрий жест від самої рідної людини

У другій половині грудня, коли у повітрі вже пахло святами, у звітах про стан Дмитра Костюка з'явився цікавий запис. 19 грудня, якраз на Миколу, мати політика, Олена Євгенівна, зробила синові неймовірний презент — 6 мільйонів гривень готівкою.

Народний депутат не став зволікати і вже за кілька днів знайшов гроші застосування. Вже 22 грудня він офіційно став господарем новенької квартири у Києві площею майже 55 квадратних метрів. За це житло він заплатив трохи більше ніж 4,6 мільйона гривень. Схоже, решта суми від маминого подарунка залишилася «на ремонт» чи інші приємні дрібниці.

Фігура матері нардепа, Олени Костюк, заслуговує на окрему увагу. 2020 року вона пробувала свої сили у політиці — балотувалася до Житомирської обласної ради від партії «Слуга народу». На той момент жінка працювала завідувачем методичного відділу у Палаці дітей та молоді у Звягелі (тоді ще у Новограді-Волинському).

Окрім педагогічної та політичної діяльності сім'я має і медійні інтереси. Свого часу Дмитро Костюк зареєстрував у Києві компанію «Інформ-ЮА», яка займається телевізійним мовленням. Спочатку цією фірмою керувала саме його мама, а пізніше кермо влади перейшли до дружини нардепа.

Політичні демарші та старі запаси

Слід нагадати, що Дмитро Костюк постать у Верховній Раді помітна. Влітку 2025 року він голосно «грукнув дверима», вийшовши з фракції «Слуга народу». Свій крок він пояснив незгодою із голосуванням за законопроект, який, на його думку, позбавляв незалежності антикорупційні органи — НАБУ та САП. З того часу він працює як позафракційний депутат.

Щодо попереднього майна, то в сім'ї нардепа з нерухомістю проблем ніколи не було. Має квартиру в рідному Звягелі, а його дружина володіє житлом у Тернополі. До речі, у Києві Костюк раніше жив не на вулиці – він орендував чималу квартиру площею понад 90 квадратів.

Життя на одну зарплату?

Цікаво виглядає і фінансовий звіт депутата за попередній, 2024 рік. Тоді його офіційна зарплата у Верховній Раді становила близько 742 тисяч гривень. У тому ж році він придбав позашляховик Mitsubishi Pajero Sport. Щоправда, машина була вже з солідним пробігом (2000 року випуску), і обійшлася йому за документами всього в 100 тисяч гривень — сума, за яку сьогодні важко купити навіть уживаний «Ланос» у хорошому стані.

Однак тепер, з новенькою квартирою в столиці та мільйонним запасом від мами, Дмитро Костюк входить у 2026 з набагато впевненішим поглядом у майбутнє.