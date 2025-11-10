В этом году Украину на международном конкурсе красоты Miss Europe Continental 2025 в Италии представит скандальная Анна Гузеева



В этом году Украину на международном конкурсе красоты Miss Europe Continental 2025 в Италии представит скандальная Анна Гузеева, которая не так давно изменила имидж и теперь позиционирует себя как певица под псевдонимом Anna Belle (Анна Бель). По информации из ее окружения, место на Miss Europe Continental 2025 оплатил очередной спонсор Гузеевой, поскольку в Украине никто не организовывал предварительный тур и о таком конкурсе никто не слышал.

Скандальную известность в Украине несколько лет назад Анне Гузеевой принесло участие в шоу «Холостяк-11», где в одном из эфиров показали публикации в Интернете, в которых рассказывалось, что раньше она занималась интимом и эскортом за деньги. Такие публикации выходили на некоторых региональных сайтах Днепра, откуда Анна Гузеева родом. Были обнародованы фото и другие материалы, после которых ее выгнали из шоу.

Анна Гузеева также принимала участие в других шоу, съемках, например, Charity Queen of Ukraine, а также появлялась в платных публикациях в глянцевых журналах, однако широкой известности ей это не принесло, как и музыкальная карьера и модельный бизнес. Например, на ее официальный Youtube канал подписаны 600 человек, а ее единственную песню «Что ты знаешь про любовь» за два месяца прослушали чуть больше 100 раз.

Содержат и оплачивают музыкальную «карьеру», путешествия, участие в конкурсах, PR и хорошую жизнь Анны Гузеевой ее многочисленные сожители. По информации из ее окружения, одним из таких спонсоров, с которым она в сожительствовала около трех лет с 2020 по 2022 гг., был учредитель ФК «Альта Капитал» Вадим Иванович Гордиевский. После возбуждения уголовных дел за финансовые преступления, мошенничество и объявление его МВД в розыск, Вадим Гордиевский спешно покинул Украину по поддельным документам. На сегодняшний день он обслуживает в Казахстане российские онлайн-казино, помогая им с платежами, а свою украинскую пассию Анну Гузееву поменял на более экономный вариант - пожилую латышку.