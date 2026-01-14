У вересні 2024 року, з другої спроби було проведено тендер на закупівлю систем оповіщення в місті Кременчуку.

Громадськість та ЗМІ запевняють, що міська громада, шляхом різного роду маніпуляцій, за цінами завищеними на 300%, намагалася придбати системи оповіщення.





Пропозиція учасника з найнижчою ціною 48 млн грн, що була на 10 млн грн нижчою очікуваної вартості, була відхилена. Замовник намагався «протягнути» заздалегідь визначеного переможця — ТОВ «Компас Інжиніринг» із ціною 52 млн грн. Проте, під тиском громадськості, журналістських розслідувань, а також завдяки рішенню АМКУ, тендер було скасовано.

І ось, вже на початку 2026 року, Кременчуцька міська рада з третьої спроби, намагається закупити системи оповіщення вітчизняного виробника ТОВ «НВП «Брандмайстер». Як запевняють місцеві активісти та ЗМІ, дане обладнання не відповідає чинному законодавству – воно не інтегрується з ТАСЦО, пульт керування знаходиться в розпорядженні комерційних структур, а не у власності громад, сигнал про надзвичайну подію надходить із невизначеного джерела.

Очікувану вартість закупівлі, в сьогоднішньому тендері, замовник визначив у розмірі 66 млн грн, що на 14–18 млн грн більше вартості, яка була заявлена учасниками в попередній закупівлі.

Потенційними учасниками закупівлі було задано 22 запитання, але як і в перших двох тендерах, замовник їх проігнорував, надавши лише формальні відповіді.

В сьогоднішньому тендері знову приймала участь компанія ТОВ «Компас Інжиніринг», що тісно пов’язана з ТОВ «ІТ-Інтегратор», якій за рішенням АМКУ на три роки заборонено брати участь у тендерах. Компанія внесена до чорного списку АМКУ.







Правоохоронними органами порушено кримінальне провадження від 03.12.2024 року №42024170000000145, за статтею 367 ККУ, відносно посадових осіб Кременчуцької міської ради за закупівлю систем оповіщення за завищеними цінами.





Але повернемось до самої закупівлі.

Як вбачається, замовник знову безвідповідально поставився до формування тендерної документації, чим порушив ряд вимог чинного законодавства.

Відсутні публікації технічних якісних характеристик на власному веб-сайті, проект договору при динамічній ціні не передбачає надання своїх витрат підрядником, невірно визначено індекс цін виробника та людино-години (що призводить до завищення вартості), розрахунки вартості обладнання, робіт не відповідають вимогам Постанови КМУ від 19.11.2025 року №1512, тендерна документація не відповідає розробленому проекту, закуповується, як і раніше зайве обладнання, в пропозиції учасника відсутні підписи інженера-кошторисника та багато інших зловживань.

Громадськість дуже дивує, що очікувана вартість тендеру знову сформована по завищеним цінам.

Активісти сподіваються, що Державна аудиторська служба України та правоохоронні органи здійснять усі необхідні заходи для запобігання перевитрат бюджетних коштів.