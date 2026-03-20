Спроба заступника голови правління Ощадбанку зупинити закупівлю обладнання у компанії, пов'язаної з виробництвом російських дронів "Орлан", обернулася для нього кримінальним переслідуванням. За цією кампанією дискредитації викривача може стояти безпосередньо голова Національного банку України Андрій Пишний, який намагається приховати масштабні корупційні схеми в держбанку від міжнародних партнерів.

Як повідомляє сайт Фокус, про це заявив колишній народний депутат, військовослужбовець ЗСУ Борислав Береза.

За словами Берези, скандал розгорівся навколо тендеру Ощадбанку на закупівлю акумуляторних батарей з інверторами на суму 140,9 млн грн. Тендерний комітет на чолі із заступником голови правління (CFO) Олегом Стринжею відхилив дешевшу пропозицію від ТОВ "ІНКОМТЕХ ПРОЕКТ".

Офіційною причиною стала "невідповідність репутації", адже власник 75% компанії — громадянин РФ Юрій Шумілін. Його російський холдинг PT Electronics є фігурантом санкційних списків США, ЄС, Великої Британії та низки інших країн.

"PT Electronics перебуває під санкціями за те, що поставляє мікросхеми та компоненти для виробництва російських дронів «Орлан-10», РЛС «Леєр» та іншої військової техніки агресора. Українські компанії Шуміліна вже перебувають під слідством СБУ за організацію механізму фінансування дій держави-агресора", — підкреслив Береза.

Попри очевидну загрозу нацбезпеці, Печерська прокуратура оголосила Стринжі підозру в нанесенні збитків через відхилення "дешевшої" пропозиції, після чого його відсторонили від посади. Береза наголошує, що це рішення є абсурдним і виглядає як замовне цькування посадовця, який власноруч "зупинив спробу завести в Ощадбанк гроші компанії, яка безпосередньо забезпечує працездатність ворожих дронів".

Екснардеп зазначає, що справжня причина переслідування Стринжі криється глибше. Задовго до інциденту з акумуляторами CFO викрив багаторічні схеми "заточеності" системи закупівель Ощадбанку під конкретних постачальників. Він доповів про це Наглядовій раді, іноземні члени якої навіть залучили консультантів для розробки антикорупційних рекомендацій (вони так і не були впроваджені).

Ця активність викривача, за даними джерел Берези, не на жарт налякала керівництво банку, зокрема члена правління Євгена Драчка-Єрмоленка, якого називають людиною, що "користується безмежною довірою голови НБУ Андрія Пишного".

"Стурбованість пана Драчка-Єрмоленка передалася пану Пишному. Схеми закупівель в Ощаді вибудовувалися роками, а тут якийсь Стринжа може зруйнувати все. Сьогодні він до Наглядової ради пішов, а завтра – ще й до МВФ напише", — зазначає Береза, додаючи, що у керівництва НБУ могли виникнути серйозні проблеми через розголос перед західними донорами. Тому, за його словами, було прийнято рішення "дискредитувати самого викривача".

Колишній депутат публічно звернувся до керівництва СБУ із закликом розслідувати ситуацію, яка становить пряму загрозу національній безпеці, та поставив прямі запитання голові НБУ.

"У мене питання до пана Пишного: як і чому компанія, що належить постачальнику запчастин до «Орланів», взагалі опинилася в тендері Ощадбанку? Які «історії співпраці» пов'язують керівництво НБУ та Ощаду з паном Шуміліним? Час з'ясувати, хто саме в керівництві Ощаду та НБУ так сильно лобіював інтереси російського збройового бізнесу, що пішов на відверту фальсифікацію справи", — резюмував Борислав Береза.





