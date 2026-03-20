Поки стіни Червоного корпусу мають дихати наукою, соцмережами ширяться відео інтимного характеру, зняті нібито у навчальних аудиторіях за участі ректора. Студенти не стали терпіти невідомість і пішли на перевірку, результати якої шокували навіть досвідчених скептиків. Тепер від адміністрації Шевченка вимагають не чергових відписок, а прямої відповіді: що насправді відбувається за зачиненими дверима кабінетів, присвячених класикам літератури.

Про це пише сайт Акценти.

Аудиторія з сюрпризом: інтимні знахідки студентського ревізора

Приводом для гучного розголосу стали відеоматеріали, які з'явилися в анонімних телеграм-каналах. На кадрах особа, дуже схожа на ректора Володимира Бугрова, займається речами, які аж ніяк не вписуються в академічний статут. Автори зливу стверджують, що місцем дії стала 105 аудиторія Головного корпусу — Центр вивчення творчої спадщини Івана Франка.

Представники Студентського парламенту вирішили особисто перевірити локацію. Те, що вони побачили всередині, важко назвати навчальним інвентарем. У приміщенні, де мали б досліджувати літературу, знайшли предмети інтимного призначення, зокрема фалоімітатор. Така знахідка у самому серці Університету викликала хвилю обурення та цілком логічні запитання про те, для чого насправді використовується цей простір у позаурочний час.

Удар по репутації та криза довіри

Студентське самоврядування наголошує, що ситуація вже давно вийшла за межі приватного життя окремих осіб. Коли подібні кадри та знахідки пов'язують із іменем керівника закладу, це б'є по кожному студенту, викладачу та випускнику КНУ. Авторитет університету, який будувався десятиліттями, опинився під загрозою через незрозумілі розваги у стінах закладу.





Мовчання адміністрації або намагання приховати інцидент лише підливають масла у вогонь. Студенти впевнені: замовчування проблеми лише поглиблює прірву між керівництвом та академічною спільнотою. Люди хочуть пишатися своїм дипломом, а не червоніти через чергові «зливи» про інтимне життя ректорату в робочих кабінетах.





















Вимоги до адміністрації: час вийти на світло

Студентський парламент КНУ офіційно звернувся до Володимира Бугрова з вимогою надати чесні та вичерпні відповіді. Активісти вимагають пояснити кілька ключових моментів:

По-перше, чи є відео справжніми і як вони потрапили в мережу. По-друге, що робили інтимні предмети в аудиторії 105 і хто за це відповідає. По-третє, який фактичний статус цього приміщення — чи це центр науки, чи місце для приватних зустрічей.

Студенти підкреслюють, що вони готові до конструктивного діалогу, але не дозволять перетворити цю історію на черговий зам’ятий скандал. Університет імені Шевченка — це не приватна квартира, а національне надбання, де мають панувати етика та закон, а не фалоімітатори у залах вивчення творчої спадщини.



























