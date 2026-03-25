Після появи у мережі шокуючих відеоматеріалів, знятих нібито у навчальних аудиторіях, Студентський парламент КНУ офіційно пішов війною на адміністрацію. Студенти не просто обурені — вони заявляють про системну неспроможність закладу захистити гідність молоді та вимагають втручання Міністерства освіти і науки. На кону не лише репутація ректора Володимира Бугрова, а й майбутнє всієї академічної спільноти, яка втомилася від інтимних скандалів у стінах закладу.



Про це пише портал Акценти.





Привиди минулого та нові докази: хроніка інтимного скандалу

Історія, яка почалася ще у 2022 році, отримала своє скандальне продовження цієї весни. Тоді анонімні джерела вперше оприлюднили листування та свідчення про інтимні зв’язки ректора зі студентками, але адміністрація назвала це простою «інформаційною атакою». Проте замовчування проблеми лише розв’язало руки порушникам етики.

20 березня 2026 року мережу підірвали нові кадри. На відео зафіксовано особу, схожу на Володимира Бугрова, яка здійснює дії сексуального характеру. Найгірше те, що місцем дії називають 105 аудиторію Червоного корпусу — Центр вивчення творчої спадщини Івана Франка. Студенти впевнені: замість того, щоб бути храмом науки, аудиторії університету перетворилися на декорації для інтимних відео.

Ревізія в аудиторії 105: знахідки, що підтверджують найгірше

Студентське самоврядування не обмежилося лише заявами. Представники парламенту провели власний огляд тієї самої 105 аудиторії. Результати візиту виявилися приголомшливими: у приміщенні знайшли предмети, які повністю збігаються з тими, що були помічені на скандальному відео.





Це свідчить про те, що ролики — не монтаж і не вигадка, а сувора реальність навчального простору. Студенти наголошують, що така поведінка керівника закладу є абсолютно неприпустимою. Ректор має бути прикладом моралі, а не фігурантом зливів про інтим за участю підлеглих чи здобувачів освіти.

Вимоги до влади: відсторонення та службове розслідування

Терпіння студентства офіційно лопнуло. Студентський парламент КНУ звернувся до Міністерства освіти і науки, Офісу Президента та Верховної Ради з ультимативними вимогами. Головні пункти звернення:

Призначити службове розслідування щодо дій Володимира Бугрова.

щодо дій Володимира Бугрова. Негайно відсторонити ректора від посади на час перевірки, щоб він не міг тиснути на свідків чи знищувати докази.

від посади на час перевірки, щоб він не міг тиснути на свідків чи знищувати докази. Забезпечити прозорий контроль з боку Наглядової ради та Комітету ВРУ, аби справу не вдалося «зам’яти» кулуарно.

Студенти підкреслюють: безпечне освітнє середовище — це не просто слова з закону, а право кожного, хто приходить в університет за знаннями, а не за інтимними пропозиціями від керівництва.

Криза довіри напередодні виборів

Ситуація загострюється тим, що незабаром в університеті мають відбутися вибори ректора. Студентська спільнота вважає, що людина з такою репутацією та шлейфом етичних скандалів не має права претендувати на керівну посаду ще на п’ять років.

«Замовчування або формальне реагування лише поглиблює кризу», — зазначають активісти. Вони розраховують на принципову позицію держави, адже мова йде про відновлення довіри до всієї системи вищої освіти України. Університет імені Шевченка має залишатися символом гідності, а не місцем для реалізації приватних фантазій окремих посадовців.









