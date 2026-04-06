1 квітня студенти вийшли на акцію в Києві під Київським національним університетом імені Т. Шевченка проти чинного ректора Володимира Бугрова.

Акцію ініціювало студентське самоврядування на тлі запитань до ректора Володимира Бугрова щодо подій, які обговорюють в університетській спільноті, про це пише Вечірній Київ.

Приводом для протесту став оприлюднений у мережі відеозапис через анонімний Telegram-канал та звинувачення у корупції ректора Володимира Бугрова.





«Протест відбувся як мирна акція, як ми і планували. На протесті було декілька сотень студентів нашого університету, студенти Києво-Могилянської академії, студенти й інших університетів, зокрема представники окремих громадських організацій. Дуже багато було випускників університету», — сказав виконувач обов’язків Голови Студентського парламенту КНУ Іван Лазоренко.



Протестувальники заявили, що їхні вимоги залишалися незмінними.

«Основні вимоги — це відсторонити чинного ректора Володимира Анатолійовича Бугрова з посади ректора КНУ. Також надати розголосу його вчинкам, щоб він поніс за них відповідальність», — пояснив Іван Лазоренко.





Окремо учасники акції наполягають на проведенні незалежної експертизи для встановлення, чи є ректор особою, зафіксованою на відео, оприлюдненому 20 березня, яке й стало підставою для суспільного резонансу.

«Крім того, в нас була вимога до Міністерства освіти відсторонити його від виконання повноважень ректора на час розслідування, яке, власне, в міністерстві проводить для того, щоб забезпечити незалежність та відсутність тиску на студентів та викладачів», — наголосив Іван Лазоренко.

«Сьогодні ми можемо з вами спостерігати, що все-таки певними членами нашої університетської спільноти вчиняють дії, які не співвідносяться з поняттями саме етики і моралі. Сьогодні ми студенти, ми вийшли якраз з проханням того, щоб почути звичайну просту відповідь як адміністрації університету студентам, тому що саме студентство є основою нашого університету», — сказав один із студентів під час свого виступу.

Після демонстрації в парку імені Тараса Шевченка більшість учасників акції вирушила до однієї з аудиторій Червоного корпусу. Там вони очікували на відповіді від ректора Володимира Бугрова.

Ректор університету публічно прокоментував звинувачення, які стали підставою для студентських протестів. Він заперечував участь у подіях, описаних в анонімному Telegram-каналі, назвавши ці публікації провокацією, спрямованою проти нього особисто.

«Голова парламенту за підтримки студентства наполягав на експертизі. Я запропонував, що якщо вони не дадуть вихідний файл і дадуть адміністратора цього Telegram-каналу, то я тоді готовий про це говорити, бо все інше якісь копії зроблені, чи якась експертиза ДНК, не знати кого і чого, і як. Це все є поза правовою площиною і не відповідає установленим процесуальним правилам», — сказав ректор Київського національного університету Володимир Бугров.

Водночас ректор запевнив, що адміністрація готова і до можливих наступних протестів, підкресливши необхідність вирішення конфліктів виключно в межах законодавства.

Студенти мають право на незгоду, мають право на протест», — додав Володимир Бугров.

Контекст: Офіційний сайт Студентського парламенту Київського національного університету зазначає, що 20 березня в одному анонімному Telegram-каналі оприлюднили відео інтимного характеру, на якому нібито зафіксовано чоловіка, схожого на ректора Володимира Бугрова. Згодом представники студентського самоврядування повідомили, що впродовж майже тижня після офіційного звернення до адміністрації не отримали відповіді на поставлені запитання. Після цього, вони оголосили акцію протесту.