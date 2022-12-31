Легчайший рецепт "икры" появился в сети

Рецептом поделились в группе "Что приготовить на ужин" в социальной сети Фейсбук.

Ингредиенты:

  • сельдь или другая соленая рыба - 150-200г;
  • отварные яйца - 2 шт;
  • отварная морковь - 1 большая (150-200г);
  • сливочное масло - 50-70г;
  • мягкий плавленый сыр - 100г;
  • соль/перец - по вкусу.

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Приготовление:

1. Рыбу мелко порубить.

2. Яйца и морковь остудить и натереть на терке.

3. Смешиваем рыбу, яйца, морковь, масло и сыр.

4. Добавляем соль по вкусу.

5. После намазку перекладываем в баночку и в холодильник.

Можно налить большую чашку кофе, далее намазываем паштет на кусочек ржаного хлебушка, кушаем и наслаждаемся от удовольствия.