Легчайший рецепт "икры" появился в сети
Рецептом поделились в группе "Что приготовить на ужин" в социальной сети Фейсбук.
Ингредиенты:
- сельдь или другая соленая рыба - 150-200г;
- отварные яйца - 2 шт;
- отварная морковь - 1 большая (150-200г);
- сливочное масло - 50-70г;
- мягкий плавленый сыр - 100г;
- соль/перец - по вкусу.
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Приготовление:
1. Рыбу мелко порубить.
2. Яйца и морковь остудить и натереть на терке.
3. Смешиваем рыбу, яйца, морковь, масло и сыр.
4. Добавляем соль по вкусу.
5. После намазку перекладываем в баночку и в холодильник.
Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.