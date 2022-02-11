Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2016", Джамала, поделилась, каким помнит погибшего певца Кузьму Скрябина и рассказала о том, какая его песня ей импонирует.

Певец Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года, пройдя немалый творческий путь и оставив о себе массу приятных воспоминаний, передает Politeka.net.

Певица Джамала в преддверии выхода ленты "Я, "Победа" и Берлин", которая снята по мотивам одноименной повести погибшего артиста, решила поделиться своими воспоминаниями. При этом исполнительница отмечает, что близко не знала коллегу, но когда они встречались, то вели себя, как друзья - обнимались и целовались.

"А еще Кузьма каждый раз падал на колени и говорил: "Ну ты фирма, ты фирма". Было в нем что-то, что позволяло ощущать себя рядом суперзвездой", - написала Джамала в своем Инстаграм.

Примечательно, что в новом фильме прозвучат кавер-версии песней Кузьмы Скрябина. В частности, композицию «Хай Буде Так, Як Хочеш Ти» исполнила Джамала. По словам звезды, песня рассказывает о полной отдаче и 100% доверии.

Артистка считает, что ей отлично удалось исполнить песню, и подчеркнула - она хочет, чтобы все услышав хит, почувствовали его крутость.

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