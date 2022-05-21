Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - 24-летняя дочь Ирины Горовой, которую с самого малого воспитывал Алексей Потапенко (Потап), который в браке с Ириной был на протяжении 15 лет. У пары также появился совместный сын Андрей. После развода Потап сохранил теплые отношения с Ириной и детьми. Наташа сейчас волотерит, помогая Украине, находясь в Европе. Также Горовая активно ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Наташа поделилась фото, на котором хвастнула стильным мейкапом. Горовая сделала фото, хвастаясь накрашенными ресницами в цвета флага Украины. Также можно увидеть несколько татуировок на девушке, которых у нее более 40 штук.

Напомним, приемная дочь Потапа призналась, чем помогает Украине все это время

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