Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "Мастер Шеф" на телеканале "СТБ".
В настоящее время кулинар проживает в Европе, где работает в одном из ресторанов. Также со своим коллегой Владимиром Ярославским организовывает благотворительные мероприятия, а все средства перечисляет на помощь Украине.
Ольга Мартыновская старается почаще делиться кадрами со своей единственной любимой дочкой. В частности, любящая мама в недавних сторис показала, что у 6-летней Веры выпал зубчик.
«Сильно красивая», - прокомментировала она.
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Отметим, Вера родилась в 2016 году. Мартыновская вышла замуж за Ивана Кобеца в 2015 году, который младше ее на 5 лет. Их брак не продлился долго. В начале 2020 года они официально развелись. Сейчас мужчина живет в Португалии и работает в местном ресторане.
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