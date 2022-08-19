Известная шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала свою единственную дочь и показала, что произошло.

Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "Мастер Шеф" на телеканале "СТБ".

В настоящее время кулинар проживает в Европе, где работает в одном из ресторанов. Также со своим коллегой Владимиром Ярославским организовывает благотворительные мероприятия, а все средства перечисляет на помощь Украине.

Ольга Мартыновская старается почаще делиться кадрами со своей единственной любимой дочкой. В частности, любящая мама в недавних сторис показала, что у 6-летней Веры выпал зубчик.

«Сильно красивая», - прокомментировала она.

Отметим, Вера родилась в 2016 году. Мартыновская вышла замуж за Ивана Кобеца в 2015 году, который младше ее на 5 лет. Их брак не продлился долго. В начале 2020 года они официально развелись. Сейчас мужчина живет в Португалии и работает в местном ресторане.

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