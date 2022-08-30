С начала войны болезнь у нее начала прогрессировать. Состояние актрисы Екатерины Тышкевич ухудшилось, и она перестала вставать с постели.

Звезда сериала "Ничто не случается дважды" актриса Екатерина Тышкевич, которая уже восемь лет борется с загадочной болезнью – невыносимыми головными болями которые приковали ее к постели, поделилась новостью в своих InstaStories.

В частностью, она рассказала, что должна была отправиться на диагностику в Данию, но заграничные врачи сообщили, что смогут принять Тышкевич не раньше октября. Терпеть больше месяца актриса отказалась, поэтому обратилась в киевскую клинику и начала экспериментальное лечение.

Екатерина Тышкевич опубликовала снимок с украинским врачом и подписала: "Новое экспериментальное лечение начато. Доктор с такими глазами не может меня не вылечить. Верю".

Стоит напомнить, что актриса Екатерина Тышкевич опробовала уже все традиционные и нетрадиционные методы лечения, но понять причину недуга ей так и не удалось.

С начала войны болезнь у нее начала прогрессировать. Состояние актрисы ухудшилось, и она перестала вставать с постели. Лекарство, которое раньше помогало Екатерине, прекратило действовать.

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