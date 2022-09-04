Как известно, Даша Астафьева является популярной украинской певицей и моделью, а также актрисой, которая помогает украинским защитникам довольно активно. Даша старается поддержать украинцев и нередко рассказывает много полезной информации.

В последнее время по очевидным причинам Астафьева редко в Инстаграм показывала кадры с пикантными образами или дерзкими нарядами. Больше Даша делала акцент на помощь. Сейчас же артистка позволила себе немного расслабиться и нарядиться, а также решила порадовать несколькими модными съемками.

Яркий образ с коротким цветастым платьем изумил фанатов, а открытое декольте только подчеркнуло фигуру Даши.

«Первый выпуск «Такие дела» на моем Ютуб-канале уже через несколько дней. Поддерживайте украинское!» - пишет Даша под кадрами.

Такж Астафьева рассказала много интересного о себе в интервью с Машей Ефросининой.

«Честно скажу, сейчас разговаривала как с совершенно другой женщиной. Даша стала тонкой и глубокой, чувствительной и сильной одновременно, ее обнаженность из внешней трансформировалась в глубину.

Обещаю вам знакомство с Астафьевой, которой вы не знали. И еще раз благодарю свою героину за такое доверие всей себя🙏🏻» - высказалась Ефросинина.

Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.

Как сообщала Politeka, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук эмоционально обратилась к украинцам.

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