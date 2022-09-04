Как известно, Даша Астафьева является популярной украинской певицей и моделью, однако это не мешает ей заниматься волонтерством, поддерживать украинских защитников и помогать пострадавшим. В этот раз Даша Астафьева решила поделиться своими откровениями Маше Ефросининой.

«@mashaefrosinina говорит что я новая здесь. Мы все новые. Немного подбиты, но закалены на новую жизнь. В лучшей стране, с лучшими людьми. Теми, кто ее защищает, спасает и бережет. Без сомнений. Из-за боли и построек по пониманию и поддержке, наша армия растет.

PS: если у вас есть время на споры и осуждения, пойдите к стенке, ударьтесь головой» - высказалась Астафьева.

В сети ответили по-разному: «🫂amor!; Даша 🤍🔥; Умничка 😊❤️; Дашуня, согласна с тобой на все 💯, люблю тебя любой!❤️; Даша! Поддерживаю и горжусь такой сильной, мужественной, откровенной и с огромным добрым сердцем землячкой. Удачи, мира и только добра! Вы огромная молодец💙; Безгранично горжусь Вами!💙Настоящий искренний человек, пример здорового патриотизма ❤️».

«Честно скажу, сейчас разговаривала как с совершенно другой женщиной. Даша стала тонкой и глубокой, чувствительной и сильной одновременно, ее обнаженность из внешней трансформировалась в глубину» - высказалась ранее Ефросинина.

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