Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычными кадрами из новой фотосессии.

Как видно, Наталка запечатлена в красивой природной локации у озера. Перед камерой она появилась в одном только военном кителе в пиксель, этот наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги актрисы. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Денисенко подбодрила украинских женщин: "Спасибо Вселенная. Хочется, чтобы все-все наши вернулись домой! Потому что это такое счастье! Пусть каждая женщина дождется своего мужа/сына/брата. Победа неизбежна, пусть она произойдет быстрее и как можно лучше для Украины".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Невероятная", "Красивая", "Аминь! Красота", "Лучшая новость дня! Слезам и радости нет предела!", "Спасибо, Вы нас вдохновляете! Мира, радости, успехов, счастья и новых замечательных ролей!", "Натали, ты просто прелесть!", "Какая ты красивая, Наташка".

Напомним, "Не убивайте меня, пожалуйста": Оля Полякова с дочкой сразилась с Дантесом, известно, кто кого.

Как сообщала Politeka, Огневич в окружении мужчин раскрыла, как ей с ними работается: "Здесь и сейчас...".

Также Politeka писала, что Звезда "Х-Фактора" Николайчук вызвала бурную реакцию новой песней и клипом: "Мелодия постоянно кружится в голове".