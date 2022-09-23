Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычными кадрами из новой фотосессии.
Как видно, Наталка запечатлена в красивой природной локации у озера. Перед камерой она появилась в одном только военном кителе в пиксель, этот наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги актрисы. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.
В подписи к публикации Денисенко подбодрила украинских женщин: "Спасибо Вселенная. Хочется, чтобы все-все наши вернулись домой! Потому что это такое счастье! Пусть каждая женщина дождется своего мужа/сына/брата. Победа неизбежна, пусть она произойдет быстрее и как можно лучше для Украины".
Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Невероятная", "Красивая", "Аминь! Красота", "Лучшая новость дня! Слезам и радости нет предела!", "Спасибо, Вы нас вдохновляете! Мира, радости, успехов, счастья и новых замечательных ролей!", "Натали, ты просто прелесть!", "Какая ты красивая, Наташка".
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