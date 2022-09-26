Исполнитель Артем Пивоваров на своих концертах не только поет, но и взаимодействует со зрителями.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец, продюсер и автор песен Артем Пивоваров забрал все права на композиции, которые ранее написал для артистов из рф. Кроме того, он дает благотворительные концерты и волонтерит. На одном из своих концертов, артист сымпровизировал урок истории для детей. Кадры появились на его странице в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах видно, как украинский певец Артем Пивоваров на своем концерте пообщался со зрителями. А именно - с маленькими украинцами и рассказал им историю нашей страны.

"Наши казаки и казачки, защищающие нашу страну, доказывают и доказывали это - еще во времена Хмельницкого, Запорожской сечи, Хотинского сражения - мы были в меньшинстве и не удавалось противостоять врагу. Нас было меньше, но мы стояли и мы никогда не падали на колени, никогда ", - рассказал со сцены Артем Пивоваров.

Украинцы поддержали музыканта и похвалили его за рассказанную историю: "Артем и детки – просто отдельный вид искусства", "Наша сила в нашем единстве! Вместе победим!", "На эту картину можно смотреть вечно", "На одну половину ставки учитель истории, на другую фитнес коуч".

Напомним, что Артем Пивоваров разочаровал переменами во внешности, красноречивые фото.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров остроумно поставил хейтеров на место.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров расплакался на церемонии YUNA.