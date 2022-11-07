Екатерина Тышкевич опробовала уже все традиционные и нетрадиционные методы лечения, но понять причину недуга ей так и не удалось.

Екатерина Тишкевич страдает от головной боли, причину которой врачи окончательно не могут установить. Тяжелая болезнь сильно повлияла на психологическое состояние украинской актрисы. Об этом она рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк.

Уже восемь лет она страдает от хронической головной боли. У актрисы сильно болит голова, а препараты при этом уже не помогают. Екатерина Тышкевич опробовала уже все традиционные и нетрадиционные методы лечения, но понять причину недуга ей так и не удалось.

"Это началось, когда мне было 20. Восемь лет я страдаю этими головными болями. Это не просто, что у меня мигрень или какие-то приступы. Это хроническая головная боль, которая начинается и может длиться месяцами, годами, пока я не начинаю глушить ее. очень большим количеством таблеток. Это один из антидепрессантов и плюс нейролептики", - призналась актриса.

С тех пор у Екатерины ухудшилось психологическое состояние. Она начала впадать в депрессию. Екатерина Тышкевич призналась, что иногда у нее возникали мысли о самоубийстве.

"Я пила 17 таблеток каждый день. А у меня все равно болела голова. Тогда я уже была в отчаянии. Я уже впадаю в реальную депрессию, поэтому я не могу встать с постели, потому что у меня сильно болит и ничего мне не помогает. Я была в таком состоянии, что либо да, либо я кончаю жизнь самоубийством", - добавила актриса.

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