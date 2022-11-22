Как сообщает Politeka.net, лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, который известен многим под псевдонимом Фагот, поделился, чем он сейчас занят. В частности, на своей странице в Facebook музыкант показал поклонникам, как проходят его военные учения на полигоне.

Олег Михайлюта после 24 февраля отправился в ВСУ защищать свою страну. Сейчас участник группы "ТНМК" несет службу в батальоне "Реванш" на южном и восточном направлениях. В своем блоге он неоднократно показывал военные будни, а также рассказывал правду о зверствах россиян.

Фагот рассказал, что время от времени тренируется на полигоне, отрабатывая полезные навыки. Музыкант с оружием в руках похвастался навыками в стрельбе, которые уже успел овладеть. На фото и видео музыкант показал, как владеет разными видами оружия.

В комментариях пользователи сети похвалили Фагота и пожелали ему быть осторожнее: "Respect Олег, и с микрофоном и с оружием профи!", "Круть, так держать, и будь осторожен", "Наш защитник! Ты пример для некоторых звезд".

Напомним, что Фагот вывернул грязную изнанку "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, Фагот, который участвовал в шоу "Танці з зірками", написал откровенный пост.

Также Politeka писала, что похудевший Фагот впечатлил изменениями во внешности.