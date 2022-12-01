Знаменитая телеведущая Мария Ефросинина рассказала о видимых изменениях в ней и коллегах.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина несколько дней назад вернулась в Киев после долгих месяцев жизни заграницей. Артистка все это время занималась работой своего фонда помощи для пострадавших от российской агрессии и не раз рассказывала о важных моментах в Инстаграм.

Также ведущая стала рассказывать детальнее о семейных темах, социальных конфликтах и многом другом, что беспокоит украинцев. При этом, артистка старается не забывать о личных историях, чтобы привлекать внимание поклонников:

«За неделю в Киеве я успела встретить стольких людей, которых знала до полномасштабного вторжения! Как же изменились у всех глаза!» - призналась Мария.

Как видно, Мария приступила к активной работе.

«Каждый из нас должен отвечать за себя, свое будущее и безопасность! Ни в коем случае не бояться говорить о проблемах, которые постигли и обращаться за помощью! Помните, выход и специалисты, которые могут помочь вам всегда 💜 Не молчите, когда вам больно и когда вы нуждаетесь в помощи 🙏🏼» - пишет Мария под постом.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.