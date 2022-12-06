Проводить много времени у плиты – далеко не мечта каждого, поэтому в сети все чаще появляются рецепты вкусных блюд, которые можно приготовить быстро и без особых затрат. В особенности они подходят для тех, кому лень готовить.
Представляем вашему вниманию подборку быстрых и вкусных рецептов.
- Пицца с кабачками, брынзой и грибами. Вам понадобятся такие ингредиенты:
- брынза – 100 г
- сыр – 100 г
- сметана – 100 г
- чеснок (измельчить) – 2 зубчика
- твердый творог – 1 ст. кровати
- большой кабачок – 1 шт
- шампиньоны - 100 г
- красный перец – 1 ч. ложка
- зелень – 1 пучок
- готовая основа для пиццы
Способ приготовления пиццы:
Сначала следует измельчить кабачок и грибы на маленькие ломтики. (Совет: чтобы тесто после не размокло, кабачки должны быть очень тонко нарезаны). После разогрейте вашу духовку до 200 градусов. Пока духовка нагревается, необходимо нарезать чеснок, смешать его со сметаной и творогом. Далее в получившуюся смесь добавить соль и перец и еще раз перемешать.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Нюрнберг для россии, каким может быть трибунал за вторжение в Украину: "Есть два варианта"
Отключение электроэнергии: с сегодняшнего дня в четырех областях действуют стабилизационные графики
"В максимально сжатые сроки": оккупанты ждут подкрепления, названо направление
Внучка Софии Ротару показала своего жениха-миллионера из списка Форбс: фото
После этого на основу для пиццы необходимо поместить приготовленный вами соус, затем положить грибы, кабачки и уже после посыпать натертым сыром и посыпать слегка красным перцем.
Далее блюдо отправляется в разогретую духовку на 20 минут (следите, чтобы сыр не сгорел, а только расплавился). Перед подачей посыпьте пиццу зеленью.
- Рецепт сливочного пудинга с ягодами. Вам понадобятся такие ингредиенты:
- 0,5л молока
- 1-2 яичных желтка
- 2 ст. л. сахара 2 ч. л. ванили
- 2 ст. л. крахмала мелкого помола
- стакан ягод, можно мороженых
- Способ приготовления:
Способ приготовления пудинга: в кастрюлю влить 400 мл молока и поставить на маленький огонь. В нем развести сахар и ваниль, довести до кипения. В оставшихся 100 мл молока развести крахмал, добавить желтки и влить полученную смесь в кастрюлю. Довести до кипения, проварить несколько минут и все время помешивать.
Полученную массу надо разлить по охлажденным формам, накрыть пленкой или фольгой, а затем поставить в холодильник.
- Тако с хрустящими рыбными палочками (рыбу можно заменить на курицу). Вам понадобятся такие ингредиенты:
- 1 упаковка рыбных палочек
- 3 ст. л. нежирной сметаны
- 2 ст. л. майонеза
- 2 ст. л. сока лимона
- 1 ст. л. любого острого соуса
- 1 ч. л. сахара
- 1 зубчик чеснока (измельчить)
- 1 ч. л. темного уксуса
- 700 г мелко нарезанной капусты и моркови
- 1 авокадо
- масло по вкусу
- 8 кукурузных лепешек
Способ приготовления тако:
Сначала поджарить рыбные палочки, затем смешать: сметану, майонез острый соус, сок лимона, сахар, измельченный зубчик чеснока и ложку уксуса. Добавить соль и перец. Смесью перемазать морковку и капусту.
Далее распределить овощи (можно добавить перец), также авокадо и палочки по заранее подогретым лепешкам. Взбрызнуть соком лимона.
- Жареный рис по-азиатски. Вам понадобятся такие ингредиенты:
- 1 стакан риса
- 1 зубчик чеснока (измельчить)
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. соевого соуса
- смесь белого лука, моркови и сельдерея
- немного рубленого зеленого лука
Способ приготовления жаренного риса:
Лучше всего для блюда выбрать бурый рис, который богат клетчаткой и содержит втрое больше магния, фосфора и калия.
Рис высыпать в кастрюлю и залить кипятком так, чтобы вода покрывала его на ширину двух пальцев. Рис следует варить и не перемешивать. В результате получится несколько порций, одну можно взять, другую оставить в холодильнике.
Оливковое масло следует раскалить на сковороде, поджарить овощи до золотистого цвета. Далее следует положить рис на сковороду и добавить соевый соус. Готовится блюдо еще три минуты, затем следует посолить, поперчить и добавить лук.
Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" заинтриговал рецептом необычных шампиньонов: "Даже когда мало времени".
Как сообщала Politeka, Каменских в белом кружеве обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Алина Паш поддержала украинцев в трудное время в преддверии зимы.