Несколько вкусных рецептов, когда хочется чего-то вкусного и не хочется долго стоять на кухне.

Проводить много времени у плиты – далеко не мечта каждого, поэтому в сети все чаще появляются рецепты вкусных блюд, которые можно приготовить быстро и без особых затрат. В особенности они подходят для тех, кому лень готовить.

Представляем вашему вниманию подборку быстрых и вкусных рецептов.

Пицца с кабачками, брынзой и грибами. Вам понадобятся такие ингредиенты:

брынза – 100 г

сыр – 100 г

сметана – 100 г

чеснок (измельчить) – 2 зубчика

твердый творог – 1 ст. кровати

большой кабачок – 1 шт

шампиньоны - 100 г

красный перец – 1 ч. ложка

зелень – 1 пучок

готовая основа для пиццы

Способ приготовления пиццы:

Сначала следует измельчить кабачок и грибы на маленькие ломтики. (Совет: чтобы тесто после не размокло, кабачки должны быть очень тонко нарезаны). После разогрейте вашу духовку до 200 градусов. Пока духовка нагревается, необходимо нарезать чеснок, смешать его со сметаной и творогом. Далее в получившуюся смесь добавить соль и перец и еще раз перемешать.

После этого на основу для пиццы необходимо поместить приготовленный вами соус, затем положить грибы, кабачки и уже после посыпать натертым сыром и посыпать слегка красным перцем.

Далее блюдо отправляется в разогретую духовку на 20 минут (следите, чтобы сыр не сгорел, а только расплавился). Перед подачей посыпьте пиццу зеленью.

Рецепт сливочного пудинга с ягодами. Вам понадобятся такие ингредиенты:

0,5л молока

1-2 яичных желтка

2 ст. л. сахара 2 ч. л. ванили

2 ст. л. крахмала мелкого помола

стакан ягод, можно мороженых

Способ приготовления:

Способ приготовления пудинга: в кастрюлю влить 400 мл молока и поставить на маленький огонь. В нем развести сахар и ваниль, довести до кипения. В оставшихся 100 мл молока развести крахмал, добавить желтки и влить полученную смесь в кастрюлю. Довести до кипения, проварить несколько минут и все время помешивать.

Полученную массу надо разлить по охлажденным формам, накрыть пленкой или фольгой, а затем поставить в холодильник.

Тако с хрустящими рыбными палочками (рыбу можно заменить на курицу). Вам понадобятся такие ингредиенты:

1 упаковка рыбных палочек

3 ст. л. нежирной сметаны

2 ст. л. майонеза

2 ст. л. сока лимона

1 ст. л. любого острого соуса

1 ч. л. сахара

1 зубчик чеснока (измельчить)

1 ч. л. темного уксуса

700 г мелко нарезанной капусты и моркови

1 авокадо

масло по вкусу

8 кукурузных лепешек

Способ приготовления тако:

Сначала поджарить рыбные палочки, затем смешать: сметану, майонез острый соус, сок лимона, сахар, измельченный зубчик чеснока и ложку уксуса. Добавить соль и перец. Смесью перемазать морковку и капусту.

Далее распределить овощи (можно добавить перец), также авокадо и палочки по заранее подогретым лепешкам. Взбрызнуть соком лимона.

Жареный рис по-азиатски. Вам понадобятся такие ингредиенты:

1 стакан риса

1 зубчик чеснока (измельчить)

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. соевого соуса

смесь белого лука, моркови и сельдерея

немного рубленого зеленого лука

Способ приготовления жаренного риса:

Лучше всего для блюда выбрать бурый рис, который богат клетчаткой и содержит втрое больше магния, фосфора и калия.

Рис высыпать в кастрюлю и залить кипятком так, чтобы вода покрывала его на ширину двух пальцев. Рис следует варить и не перемешивать. В результате получится несколько порций, одну можно взять, другую оставить в холодильнике.

Оливковое масло следует раскалить на сковороде, поджарить овощи до золотистого цвета. Далее следует положить рис на сковороду и добавить соевый соус. Готовится блюдо еще три минуты, затем следует посолить, поперчить и добавить лук.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" заинтриговал рецептом необычных шампиньонов: "Даже когда мало времени".

Как сообщала Politeka, Каменских в белом кружеве обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Алина Паш поддержала украинцев в трудное время в преддверии зимы.