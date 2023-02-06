Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила рассказать о неловких ситуациях с соседями. Артистка живет в Киеве в личной квартире, даже несмотря на хороший район, где находится ее дом, находятся и свои минусы.
В этот раз Злата пожаловалась, как из-за соседей ей не удается поспать. Более того, некоторые люди делают это намерено, чтобы помешать ей или соседям.
«Соседи снизу… выбрали очень низкий способ «мести»: имитация ремонта в 01:31 ночи. Фантазии – ноль, ведь звуков много разных. Я знаю, что это точно они, уже выяснила этот вопрос. Хэй, тут кроме меня живут другие!» - пожаловалась Огневич.
Артистка продолжает заниматься даже несмотря на активный график работы над новыми композициями.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Девушка, которая чудом выжила в Днепре, рассказала о своем состоянии сейчас: "Пугают..."
Тарас Цымбалюк жестко ответил украинцам на критику и вступился за Влада Яму: "Этих ограниченных людей..."
Авто сбило двух военных на блокпосту, спасти их не удалось: в трагедии подозревается полицейский
Сбежавший в США Влад Яма после новой волны хейта обратился к украинцам: "Ваши ожидания..."
Занятия артистки уже давно проходят в спортзале под строгим наблюдением тренера. Именно она и снимает на камеру, как Злата выполняет упражнения, после чего Огневич публикует их у себя в сети и рассказывает о проделанной работе.
Видно, что занятия в спортзале приносят певице удовольствие. В этот раз Злата призналась, что старается заниматься перед сном и вернуть нормальный режим дня удается с трудом.
Напомним, звезда "1+1" Витвицкая растрогала кадрами из детской больницы.
Как сообщала Politeka, Квиткова после разрыва с "Холостяком" Добрыниным показала отдых с сыном.
Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась материнской радостью.