Известная певица Злата Огневич показала типичные будни с соседями и их войну между квартирами.

Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила рассказать о неловких ситуациях с соседями. Артистка живет в Киеве в личной квартире, даже несмотря на хороший район, где находится ее дом, находятся и свои минусы.

В этот раз Злата пожаловалась, как из-за соседей ей не удается поспать. Более того, некоторые люди делают это намерено, чтобы помешать ей или соседям.

«Соседи снизу… выбрали очень низкий способ «мести»: имитация ремонта в 01:31 ночи. Фантазии – ноль, ведь звуков много разных. Я знаю, что это точно они, уже выяснила этот вопрос. Хэй, тут кроме меня живут другие!» - пожаловалась Огневич.

Артистка продолжает заниматься даже несмотря на активный график работы над новыми композициями.

Занятия артистки уже давно проходят в спортзале под строгим наблюдением тренера. Именно она и снимает на камеру, как Злата выполняет упражнения, после чего Огневич публикует их у себя в сети и рассказывает о проделанной работе.

Видно, что занятия в спортзале приносят певице удовольствие. В этот раз Злата призналась, что старается заниматься перед сном и вернуть нормальный режим дня удается с трудом.

Напомним, звезда "1+1" Витвицкая растрогала кадрами из детской больницы.

Как сообщала Politeka, Квиткова после разрыва с "Холостяком" Добрыниным показала отдых с сыном.

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась материнской радостью.