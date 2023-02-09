Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса театра и кино, а также телеведущая, и Мастер спорта по художественной гимнастике. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым выступала на "Танцях з зірками", где пара заняла второе место. У пары есть двое дочерей - Полина и Диана. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о новом увлечении детей и поделилась селфи с дочерью.

"Я всегда повторяю и Полинке, и Диане: "Ты – такая, как ты есть, и ты единственная такая в мире!" Считаю очень важным помочь ребенку научиться, не стремиться походить на кого-то, а искать что-то интересное в себе, развивать свои собственные способности", - написала Лилия и рассказала о их увлечении IT-технологиями.

"Поэтому должны заботиться о своем будущем – о своих детях, о тех, кому это счастливое (а я убеждена, что самое счастливое!) будущее потом строить!", - подытожила в конце Ребрик.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень мудро говорите своим девочкам!";

"Это очень правильная позиция. Я тоже, всегда повторяю своему сыну, что он самый лучший, надо быть собой и всегда отстаивать свое мнение";

"Прекрасная".

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