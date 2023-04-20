В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Марина Боржемская объяснила, как вернуться к сбалансированному рациону после праздников.

Во-первых, начните с уменьшения количества простых углеводов и сахара в вашем рационе. Замените вкусности на сложные углеводы, белки, овощи и зелень.

Во-вторых, увеличивайте количество воды, которое вы пьете. Вода поможет вам чувствовать сытость и снизить желание есть ненужные перекусы.

Третий совет от звезды " "Зважені та щасливі" – включайте в свой рацион больше фруктов и овощей. Они содержат много витаминов и минералов, которые помогут вам вернуться к здоровому питанию.

Также следует ограничить потребление алкоголя и газированных напитков. Они содержат много сахара и калорий, которые могут мешать вам вернуться к здоровому питанию.

Кроме того, тренер добавила, что стоит начать занятия спортом или физические упражнения. Они помогут вам увеличить количество сжигаемых калорий и уменьшить желание лишний раз перекусить.

Ранее Марина Боржемская советовала приготовить салат со свеклой, курицей и орехами. Для этого нам понадобятся:

- свекла - 400 г

- куриное филе - 150 г

- сыр - 50 г

- орехи -30 г

- чеснок - 1-2 зуб.

- зелень

Для заправки: сметана/йогурт 2-3 ст.л или оливковое масло 1 ст.л

Куриное филе отварное или запеченное нарезаем кубиками. Свеклу тоже отвариваем или запекаем и натираем на большой терке. Сыр и чеснок мелко натираем. Измельчаем зелень и орехи. Все перемешиваем и заправляем.

Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.