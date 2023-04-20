В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Марина Боржемская объяснила, как вернуться к сбалансированному рациону после праздников.
Во-первых, начните с уменьшения количества простых углеводов и сахара в вашем рационе. Замените вкусности на сложные углеводы, белки, овощи и зелень.
Во-вторых, увеличивайте количество воды, которое вы пьете. Вода поможет вам чувствовать сытость и снизить желание есть ненужные перекусы.
Третий совет от звезды " "Зважені та щасливі" – включайте в свой рацион больше фруктов и овощей. Они содержат много витаминов и минералов, которые помогут вам вернуться к здоровому питанию.
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Также следует ограничить потребление алкоголя и газированных напитков. Они содержат много сахара и калорий, которые могут мешать вам вернуться к здоровому питанию.
Кроме того, тренер добавила, что стоит начать занятия спортом или физические упражнения. Они помогут вам увеличить количество сжигаемых калорий и уменьшить желание лишний раз перекусить.
Ранее Марина Боржемская советовала приготовить салат со свеклой, курицей и орехами. Для этого нам понадобятся:
- свекла - 400 г
- куриное филе - 150 г
- сыр - 50 г
- орехи -30 г
- чеснок - 1-2 зуб.
- зелень
Для заправки: сметана/йогурт 2-3 ст.л или оливковое масло 1 ст.л
Куриное филе отварное или запеченное нарезаем кубиками. Свеклу тоже отвариваем или запекаем и натираем на большой терке. Сыр и чеснок мелко натираем. Измельчаем зелень и орехи. Все перемешиваем и заправляем.
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.